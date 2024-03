Pouhý měsíc před začátkem jubilejního 300. galavečera nejslavnější bojové organizace světa UFC, který bude hostit Las Vegas, došlo v rámci organizace jednotlivých zápasů ke změně. A ta se bohužel dotkla i českého bijce Jiřího Procházky, jehož souboj s Rakušanem Aleksandarem Rakičem v polotěžké váze nakonec nebude součástí hlavní karty, ale bude zařazen na takzvanou kartu „prelims“. Namísto toho obstarají vrchol svátečního turnaje rovnou dva titulové zápasy.

Český zápasník Jiří Procházka po titulovém zápase s Brazilcem Alexem Pereirou. | Foto: Profimedia

Bude to akce, která se ve světě bojových sportů jen tak nevidí. Další galavečer toho nejlepšího z MMA ovšem tentokrát láká nejen na nabitý program plný atraktivních soubojů, ale rovněž na jedno velké jubileum. Slavná organizace UFC totiž v Las Vegas odšpuntuje už 300. turnaj ve své dlouholeté historii.

Vzácnou pozvánku na tento galavečer obdržel i český zástupce mezi světovou elitou Jiří Procházka, který vyzve v ostře sledované bitvě rakouského ranaře Aleksandara Rakiče. Právě tento zápas od začátku figuroval jako úvodní předkrm hlavní karty turnaje ve městě kasin.

Jenže na poslední chvíli přispěchal šéf Dana White s malou zápasovou rošádou, která se dotkla právě avizovaného souboje dvou evropských špiček. Samuraj z Hostěradic u Znojma tak nakonec půjde do klece ještě před začátkem hlavní karty, která však bývá obrovským tahákem každého galavečera pod hlavičkou nejslavnější organizace.

Neúcta k Jiřímu, shodují se fanoušci

Namísto toho byl Procházkův duel s Rakičem nově označen za poslední a tím pádem i ústřední fight karty „prelims“. Na této pozici se přitom ještě před pár dny nacházel zápas mezi dvěma americkými prospekty Bo Nickalem a Codym Brundagem. Nyní se ovšem situace úplně otočila a mezi pětici hlavních soubojů jubilejního turnaje míří právě domácí akvizice.

Což mezi fanoušky MMA pochopitelně vyvolalo vlnu emocí. „Umístit šampiona Procházku mimo hlavní kartu? To snad nemyslí vážně,“ napsal zklamaně na sociální síti X jeden z příznivců. „Kdo je k sakru Bo Nickal a co dělá na hlavní kartě? Je to neúcta k Jiřímu i dalším zápasníkům galavečera,“ doplnil další.

Mezi experty se však proslýchá, že jedním z hlavních důvodů tohoto rozhodnutí je právě umístění turnaje do amerického Las Vegas. Tedy touha vedení organizace, aby fanoušci viděli co nejvíce domácích zápasníků na hlavní kartě. A dá rozum, že bitva českého samuraje by pro ně nebyla i navzdory vizitce bývalého šampiona polotěžké váhy natolik zajímavá.

To ale nic nemění na tom, že Procházka i nadále pokukuje po návratu na královský trůn UFC. První důležitý krok po listopadové titulové porážce s Pereirou může udělat už nyní v Las Vegas, proti Rakičovi vracejícímu se po zranění jej ale nečeká žádná lehká prověrka.

„Zaměřil jsem se hlavně na věci, které dělám v zápase nejčastěji. Extra je nerozvětvuji, ale soustředím se na principy, jež fungují a mám je zažité. Chci je dělat ještě preciznější, přesnější a tvrdší,“ prozradil historicky nejúspěšnější český zápasník ve videu během přípravy na souboj.

Ten čeká Procházku přibližně za měsíc. První porážku v kleci po dlouhých osmi letech dokázal úspěšně vstřebat a teď už vyhlíží další překážku na své cestě. „Můj cíl zůstává pořád stejný,“ ujistil své příznivce o snaze získat zpět svůj pás šampiona.