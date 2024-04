Jubilejní třístý galavečer UFC si žádá výjimečné momenty. Jedním z nich byla i obří tisková konference, které se zúčastnila kompletní sestava bijců, jež se na očekávaném turnaji největší MMA organizace představí. A mezi hlavní hvězdy patřil i Jiří Procházka.

Jiří Procházka | Foto: Profimedia

Procházkův zápas proti srbskému bojovníkovi Aleksandaru Rakičovi byl sice teprve před nedávnem vyřazen z hlavní karty, to mu ale nic neubírá na atraktivitě. A už vůbec ne na náboji, z nějž před samotnou bitvou létají pořádné jiskry.

Zejména ze strany rodáka z Vídně se srbskými kořeny. Ten se snaží hostěradického samuraje rozhodit četnými slovními útoky. Třeba právě na jeho samurajskou přezdívku. „Nemůže o sobě říkat, že je samuraj jen proto, že si přečetl jednu knížku, kterou mu dal trenér,“ popíchnul Procházku.

„Moc mluví, na to, že mě nezná. Pozná mě v kleci,“ kontroval český bojovník.

Sestřih tiskové konference k UFC 300:

Zdroj: Youtube

K další přestřelce došlo právě na tiskové konferenci. „Nemůžu se dočkat, až ukážu, kdo je králem Evropy,“ prohlásil Rakič, když dostal slovo. Hned vzápětí přišla řada i na Jiřího Procházku. „Ne jen králem Evropy, chci být i králem světa. Sledujte můj návrat, po něm bych chtěl zacílit na světový titul,“ uvedl s klidem sobě vlastním.

Chvíle, které přišly na závěr tiskové konference, už byly o poznání vypjatější. A možná také mohly o mnohém napovědět. Populární staredown, tedy moment, kdy proti sobě tváří v tvář stanou oba bijci, totiž podle mnohých fanoušků naznačil, kdo jde do zápasu lépe naladěn.

Šéf UFC překvapil bonusem

Zatímco v souboji pohledů, který doprovázelo tak velké napětí, že oba bojovníky od sebe musel držet i sám šéf UFC Dana White, vypadal Procházka ledově klidný, Rakič působil nervóznějším dojmem. A když se oba borce podařilo oddělit, Rakič poodstoupil.

Ne tak Procházka. Český zápasník z Rakiče ani na zlomek vteřiny nespustil oči a neuhnul ani o jediný krok.

Zdroj: se svolením Telly

A ještě k jedné zajímavé události došlo na setkání s novináři. Jednoho z žurnalistů totiž napadlo, zda by se neměl při příležitosti jubilejního galavečera navýšit i bonus za výkon a zápas večera. Ten obvykle činí 50 tisíc dolarů. „Bylo by symbolické, kdyby to bylo 300 tisíc,“ nadhodil novinář částku, která v přepočtu na koruny činí více než sedm milionů.

Dana White neváhal. „Domluveno,“ prohlásil.

O motivaci tak mají borci rozhodně postaráno.