Pás šampiona nejslavnější MMA organizace na světě se po téměř roce a půl do Česka nevrátí. Zápasník Jiří Procházka totiž nezvládl nejočekávanější duel 295. galavečera UFC v newyorské Madison Square Garden, když podlehl brazilskému protivníkovi Alexi Pereirovi a úplně poprvé po osmi letech musel skousnout hořkost porážky. Šestatřicetiletý ranař se zaskvěl povedeným TKO ke konci druhého kola, které mu po zásluze přihrálo titul v polotěžké divizi.

Český zápasník Jiří Procházka nezvládl titulovou bitvu o pás šampiona polotěžké váhy UFC | Foto: Profimedia

Už úvodní kolo ostře sledovaného duelu naznačilo, že fanoušky bojových sportů čeká v malebné newyorské aréně i u televizních obrazovek pravá nefalšovaná bitva. A Procházku zároveň velice tvrdý oříšek. O něco lépe totiž zahájil titulové střetnutí brazilský zápasník, jenž adresoval na svého soupeře několik tvrdých kopanců do lýtka.

Takticky svázaný rozjezd zápasu o pás šampiona se posléze dostal na zem, kde převzal mírnou aktivitu pro změnu Procházka. Nejprve ovšem musel čelit nepříjemné gilotině u pletiva. Náročné chvíle český samuraj zvládl a po sérii přesně mířených úderů na hlavu dobře bránícího Pereiry získal slibné postavení do zbytku úvodní pětiminutovky.

Také brazilský ranař si však těžké momenty na zemi úspěšně pohlídal a ještě před zazněním sirény vrátil duel zpátky do postoje, kde schovával své nejsilnější zbraně. Ty se nakonec ukázaly jako klíčové ve druhém kole, které se kompletně neslo ve znamení nemilosrdné přestřelky obou fighterů.

Český zápasník Jiří Procházka nezvládl titulovou bitvu o pás šampiona polotěžké váhy UFC.Zdroj: Profimedia

Procházka se snažil dostat soupeře pod tlak, jenže po jednom z chystaných útoků na pletivo inkasoval od šestatřicetiletého Pereiry nepříjemný levý hák, po němž padl na kolena. Navzdory dalším úderům Brazilce se ještě dokázal částečně postavit na nohy, nicméně proti už byl hlavní rozhodčí, který titulový duel předčasně odmával. TKO. V čase 4:08 druhé pětiminutovky.

Ovšem správně, nebo zbytečně brzy? Sám moderátor galavečera Joe Rogan si nebyl odvážným rozhodnutím uznávaného arbitra Marca Goddarda stoprocentně jistý. „I my komentátoři jsme si říkali, že to možná zastavil příliš brzy,“ prozradil přímo v kleci. Podivný to finiš jinak vydařené party v New Yorku. „Rozhodně to rozhodčí neukončil brzo. Navíc když to říká sám Jiří,“ měl jasno šéf UFC Dana White.

A podobného názoru byl rovněž Procházkův přemožitel. „Nebyl jsem překvapený, že to rozhodčí ukončil. Nešel mi po nohou, jenom mi na ně spadl. Je to pro mě velká čest, že jsem mohl opět zápasit v Madison Square Garden. Děkuji všem,“ hlásal do mikrofonu vítěz hlavního zápasu 295. turnaje pod hlavičkou slavné UFC.

Šampionem polotěžké váhy se tak stal Alex Pereira, jenž po zisku pásu ve střední divizi ovládl další váhovou kategorii UFC. Zároveň se mu jako prvnímu zápasníkovi podařilo získat titul v kickboxu i MMA. Naopak Procházka zaznamenal v newyorské aréně úplně první porážku po osmi letech.

A svůj návrat do klece po téměř roce a půl si rozhodně představoval jinak. „Myslím, že nakonec to bylo v pořádku, byl jsem mimo,“ přiznal jednatřicetiletý Čech, který i přes pískot publika plně respektoval rozhodnutí sudího. „Chtěl bych poděkovat Alexovi za tento zápas a velkou lekci, kterou mi dal. Nevadí, s*ačky se prostě dějí,“ dodal zklamaný Procházka.

O svém dalším osudu v kleci však měl okamžitě jasno. „Brzo budu zpátky silnější než kdy dřív a půjdu si pro svůj pás,“ odvětil rodák z Hostěradic.