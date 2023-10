Ukrajinský bojkot pokračuje. Země nevyšle judisty na mistrovství světa juniorů, které je zároveň bodovaným turnajem pro olympijské hry v Paříži. Důvod je zřejmý. Mezinárodní federace povolila účast Rusům, včetně jednoho aktivního vojáka.

Ukrajina nevyšle judisty na mistrovství světa juniorů, kvůli účasti ruských sportovců. Ilustrační snímek | Foto: ČTK/David Šváb

V portugalském Odivelas si to na tatami rozdají nejtalentovanější judisté o světové medaile. Ukrajinci u toho ale nebudou. Na rozdíl od Rusů. Šampionát se rozhodli bojkotovat právě kvůli přijetí zástupců ze země, která jejich stát před více než rokem napadla a rozpoutala válku.

„Mezinárodní federace juda jako vždy na poslední chvíli přijala na mistrovství světa juniorů sedm ruských sportovců v neutrálním postavení, z nichž jeden je aktivní voják. Ukrajinská výprava tak účast na mistrovství světa juniorů odmítla,“ oznámil prezident ukrajinské federace juda Michail Košljak jen pár dní před středečním začátkem mistrovství světa.

Zmiňovaný voják Dmitrij Jakušev byl sice z ruského týmu vyřazen pravděpodobně právě kvůli vazbám na ozbrojené složky, to však nic nezměnilo na rozhodnutí šéfa ukrajinského juda.

„Chtěl bych znovu zdůraznit: Moje stanovisko jako předsedy, stejně jako stanovisko předsednictva národní federace, se nemění. A zůstane nezměněno, dokud bude na Ukrajině válka, dokud budou denně umírat lidé, dokud bude nepřítel neustále ostřelovat nemocnice, školy, obchody, ničit města a vesnice. Týmy ze zemí agresorů nemají ve světovém sportu co dělat,“ zdůraznil Košljak, který je zarytým odpůrcem začleňování ruských sportovců zpátky do mezinárodních soutěží.

Respekt na žíněnce není možný

Okupovaná Ukrajina bojkotovala i květnové seniorské mistrovství světa, kde se v týmu neutrálních sportovců představilo deset mužů a deset žen z Ruska a Běloruska.

„Judo nás učí respektovat soupeře a projevovat tento respekt na žíněnce. V naší realitě je to však nemožné. A celý ten příběh s „neutrálními“ sportovci je prostě falešný. Celý civilizovaný svět přece chápe, že za „neutralitou“ se skrývají sportovci země, která vede krvavou válku přímo uprostřed Evropy,“ poznamenal Košljak, který věří, že Mezinárodní olympijský výbor nepustí Rusy na olympiádu v příštím roce v Paříži. „Doufáme, že zvítězí zdravý rozum.“

Zatímco většina států Ukrajinu podporuje, podle Ruska je bojkot politickým činem, který ničí kariéry nadějným sportovcům. S těžko pochopitelným názorem – alespoň pro západní svět – přišel Alexandr Michajlin.

„Ukrajinci se snaží zdiskreditovat Rusko všemi možnými způsoby a dělají z toho velkou vědu,“ nechal se slyšet stříbrný medailista z olympijských her 2012.

„Vždyť vy trénujete judisty, kteří nemají s politikou také nic společného, a pak jim zakážete vystupovat. Proč? Abyste ukázali, že jsme špatní? Ale my se snažíme dělat všechno pro to, abychom dokázali, že sport je mimo politiku. A chceme, aby závodili sportovci ze všech zemí. Takže vy jste ti špatní, protože svým sportovcům nedovolíte soutěžit a všechno svádíte na Rusy. Proč?“ řekl slavný ruský judista pro RAI Novosti.

„Naprosto chápu ukrajinské sportovce, kteří si s Rusy nepodávají ruce. Vždyť to není jejich přání, dokonale chápou, co se jim stane, až se vrátí domů, budou mít problémy. Nikam nepustíte vlastní judisty, kteří trénují už více než rok a také sní o medailích. A jen to zhoršujete,“ vzkázal olympijský medailista.

Ukrajina kvůli Rusku bojkotovala i seniorský světový šampionát:

Zdroj: Youtube

Český svaz juda je na straně Ukrajiny a nesouhlasí se startem neutrálních ruských a běloruských sportovců na turnajích. Kvůli olympiádě se ale česká výprava světových šampionátů zúčastní. V Portugalsku bude sedm juniorů.

Český výběr se pokusí navázat na medailový úspěch Adama Kopeckého z minulého roku, který si ze světového šampionátu v Ekvádoru odvezl bronz. Posledním a zatím jediným českým závodníkem, jenž se může chlubit titulem juniorský mistr světa, je Lukáš Krpálek. Olympijský šampion uspěl mezi juniory hned dvakrát, a to v letech 2008 a 2009.