Nakonec však přece jen přišla vytoužená ministerská výjimka pro profesionální sportovce. Tu resort zdravotnictví schválil na návrh Národní sportovní agentury. V prohlášení vydaném ministerstvem se píše, že profesionální sportovci, reprezentanti a ostatní členové nezbytní pro konání akce od dnešního dne při cestách z tmavě červených zemí (tedy zemí s velmi vysokým rizikem výskytu nákezy onemocněním covid-19) nebudou muset do pětidenní karantény. Například Leicester ještě v sobotu odehrál vítězné utkání Premier League proti Liverpoolu.

„Děkuji ministerstvu zdravotnictví za spolupráci. Tato výjimka umožní pokračování mezinárodních sportovních akcí na území České republiky – ať už se jedná o utkání v evropských pohárech nebo například Světový pohár v biatlonu,“ oddechl si předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička.

Uvědomoval si přitom vážnost situace. „Epidemiologická situace ve světě se nelepší a tmavě červených zemí na semaforu je stále většina. Bez této výjimky by sportovci z těchto zemí museli přijet do Česka na sportovní akce o týden dříve, což je v mnoha případech nerealizovatelné. Chtěl bych zdůraznit, že výjimka platí pouze pro sportovce, kteří podléhají přísným opatřením, a tudíž je zde minimální bezpečnostní riziko."

S takzvanou "bublinou" se sportovci setkávají už celkem běžně. Znamená časté testování, izolaci od veřejnosti na hotelech a cestování vlastními autobusy nebo letadly. Tím se eliminuje na minimum riziko nákazy, a proto může být udělena výjimka z nastavené karantény. Pro sportovce, kteří nemají nastavená speciální bezpečnostní opatření platí stejně jako pro veřejnost nutnost pětidenní karantény.

Do té nebudou muset slávisté ani po návratu z Anglie, kde budou hrát odvetu o týden později. "Ligový zápas na Slovácku odehraje v neděli 28. 2. 2021," kvitoval předseda klubového představenstva Jaroslav Tvrdík na Twitteru.

