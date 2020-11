Deník položil během čtvrtečního dne sportovcům jednoduchou otázku: "Chcete v téhle době hrát?" V reakcích 27 sportovců z nejrůznějších koutů republiky najdete hodně zajímavé názory, ale převládá vzkaz: "Ano, chceme." Přečtěte si všechny odpovědi.

Tereza Ajdini, stolní tenis, Ústí nad Labem

"Určitě chci hrát. Určitá opatření vůči sportovcům, kteří nemají živnostenský list díky tomu, že nedovršili 18 let věku, mi přijdou směšná. Alespoň tréninky v omezeném počtu. I my sportovci bez profesionální smlouvy chceme hrát."

Dominik Beneš, florbalista, Ústí nad Labem

"Osobně bych chtěl hrát, protože jsme do sezony vstoupili výborně, ale hned nám jí stopli. Je to ale těžké, protože se vždycky najde tým, který nemůže hrát, a hodně zápasů se pak překládá."

David Drozd, futsalista, Chrudim

"Bohužel na to nemám jasnou odpověď, je to hodně sporné. Strašně bych si přál, aby naše soutěž zrestartovala, ale na druhou stranu chápu, že pro většinu klubů by to mohlo být prostě likvidační. Testovat hráče každý týden je hodně náročné, sám jsem to nyní zažil v národním týmu. Takže nemohu říci, jestli ano, nebo ne."

Radek Formánek, florbalista, Pardubice

"Je to strašně složitá otázka. Testování, které by s restartem soutěže před každým zápasem přicházelo, není nic příjemného. Všichni máme zaměstnání a prošli jsme si již nějakou karanténou. Ohledně toho, že chodíme do práce, to není příjemné. Naší menší výhodou je fakt, že máme v týmu hodně studentů. Takže, kdyby případně nemohli studovat, tak se jich to tolik nedotkne jako těch, co už musí chodit do práce. Ono když těch pozitivních testů bude víc, tak hrozí, že budeme muset zůstat doma v karanténě a to se nikomu, kdo už živí rodinu, nechce."

Tomáš Jirků, hokejista, Vrchlabí

"Já jsem určitě pro to, aby se v téhle době hrálo. Určitě s panem Kaderkou nesouhlasím. Pokud odborníci vyhodnotí, že to současná epidemiologická situace dovoluje a umožňuje, tak nevidím důvod, proč by se nemohlo začít hrát."

Kristýna Kacálková, stolní tenistka, Děčín

"Ano, chtěla bych hrát, protože mě tento sport velice baví a naplňuje. Znamená pro mě hodně, ale na druhou stranu chápu, proč se momentálně hrát nemůže a respektuji to."

Michal Kareš, florbalista, Sparta

"Tato situace je pro všechny velmi těžká. Nicméně vzhledem k tomu, že jsem kvůli zranění rok a půl nehrál ostrý zápas, jsem určitě pro obnovení soutěže. U sportů, které budou finančně zvládat testování, by měly být alespoň nejvyšší soutěže obnoveny."

Jakub Kastner, házenkář, Jičín

"Samozřejmě jsem rád, že bychom měli mít možnost restartovat soutěž a zapojit se do zápasového koloběhu, být bez tréninků v hale a nemít možnost hrát zápasy je nekonečné. Postoj pana Kaderky chápu. Náš sport není plně profesionální, většina kluků chodí do práce nebo studuje a najednou se máme potkávat ve dvaceti lidech na tréninku? To určitě stojí za zvážení a navíc to zahlcování testovacích center… Nevím, co k tomu mohu říct, asi se mohlo ještě počkat, ale to my jen těžko ovlivníme. Já se na zápasy těším, snad se z toho nestane nějaký průšvih."

Martin Klimeš, hráč amerického fotbalu, Ústí nad Labem

"Ano, moc rád bych hrál. Sport zdraví a psychiku utužuje, a věřím, že při dodržování hygienických pravidel není riziko přenosu při sportu o moc vyšší než při řadě schválených aktivit."

Martin Kocich, házenkář, Nové Veselí

"Moje odpověď je jasná, určitě ano. Především z toho důvodu, že všichni chceme hrát, to je pro nás to hlavní. Všichni přece trénujeme a připravujeme se kvůli tomu, abychom hráli zápasy, ty jsou naší odměnou."

Lukáš Kvapil, florbalista, Otrokovice

"Rozhodně jsme rádi, že můžeme zase po nějaké době trénovat a hrát zápasy. Před každým utkáním budeme mít testy, což si myslím, že je rozhodne lepší, než jak to bylo řešeno v září. Navíc v klubu každý hráč dostal na vybranou a není do ničeho nucen, takže je to jen na nás, jak se rozhodneme a víme, co podstupujeme."

Roman Marko, basketbal, Svitavy

Určitě hrát chceme. Podle mého názoru je to v současné době jediná možnost, jak basket, a ostatně i další sporty, udržet v běhu, byť bez diváků a za omezujících podmínek. Je potřeba si uvědomit, že kluby mají svoje sponzory a partnery a jestliže se nehraje, tak basketbal o jejich podporu přichází. Také my jako hráči jsme placeni za to, že hrajeme basketbal. Povinné testování chápu jako nutnost nařízenou z vyšších míst, není o tom potřeba diskutovat. Pakliže je to cena, kterou musíme zaplatit za to, že budeme hrát, pak nezbývá než to akceptovat."

Vojtěch Patočka, volejbalista, Karlovarsko

"Samozřejmě chci hrát i navzdory tak složité situaci, je to moje práce."

Zdeněk Petráš, hokejista, Děčín

"Za mě ano. Nevidím důvod, proč by sport neměl fungovat dál."

Tomáš Petržala, házenkář, Dukla

"Všichni chceme hrát, ale je tam ano i ne. Házená nám chybí, je potřeba hrát i kvůli partnerům a udržení chodu klubu. Pak je tady druhá strana mince. Někdo může namítat, proč by měl mít sport nějaké větší výjimky, když je potřeba se zaměřit na důležitější věci. Samozřejmě bylo fajn si po měsíci plnohodnotně zatrénovat, těším se na zápasy, ale zároveň si uvědomuju, že sport není v těchto dnech to hlavní. Osobně na to nemám úplně ucelený názor. Nejsem odborník na epidemiologii a neumím tuto otázku správně rozlousknout. Nesmí se ale zapomínat na to, že podmínky budou jednotlivé kluby v poloprofesionální soutěži finančně hodně náročné. Dokonce prý i fotbalisté Dukly v druhé lize budou zvažovat, jestli se jim vyplatí hráče testovat každý týden. V cizině se házená většinou hraje, ale třeba v Německu nebo Španělsku se jedná čistě profesionální soutěže, což se nedá v naší extraligou srovnávat."

Jan Pražák, volejbalista, Brno

"Jsem pro, aby se hrálo, protože pauza bude mít jednoznačně dopad na kvalitu v porovnání s Evropou. Mužstva, která hrají poháry, nemají možnost zápasů a jsou v nevýhodě. Navíc čím víc se to bude oddalovat, tím víc toho budeme dohánět. Bude to náročnější pro hráče, ale i pro kluby, protože v našem sportu je daleko těžší zajišťovat třikrát týdně halu nebo výjezdy na zápas."

Viktor Půlpán, basketbalista, Brno

"Ano."

Anna Rylichová, basketbalistka, Trutnov

"Co se týče mě, hrát bych samozřejmě chtěla, ale rozumím i tomu, že to epidemiologická situaci nemusí dovolovat. Pokud budou kluby schopné zajistit přísná hygienická opatření a zaplacení testování, byla bych ráda, že opět můžeme hrát zápasy a zúročit tak tréninkovou přípravu. Myslím si, že pro spoustu lidí může být právě sledování sportovních utkání v dnešní době jakýsi únik od ne úplně pozitivní reality a že je dobré myslet na to, jak jim karanténu zpříjemnit."

Adéla Stříšková, házenkářka, Most

"Určitě má smysl hrát. Nás teď čeká Evropská liga a konečně můžeme zase trénovat v hale a na zápas se moc těšíme. Mým přáním je, aby se Mostu v Evropě dařilo."

Jakub Šiřina, basketbalista, Opava

"Ano, chceme hrát a těšíme se. A k panu Kaderkovi? Nerozumím tomu, proč hokej a fotbal může pokračovat a profesionální basket by měl stát.“

Vladimír Škoda, hokejista, Tábor

"Hrát samozřejmě chceme. To asi všichni. Ale kdyby se kvůli tomu mělo pravidelně testovat na koronavirus, tak v tom případě asi ne. V Táboře už jsme si tím skoro všichni prošli a testování je stejně o ničem…"

Petr Štochl, házenkářský trenér, Plzeň

"Ano, chceme hrát, i když nevíme, jak dopadnou páteční testy na covid-19."

Ondřej Šulc, házenkář, Jičín

"Popravdě jsem hodně na vážkách. Na jednu stranu se těším, že bychom si měli po tak dlouhé pauze znovu zahrát. Jenže je spousta věcí, které jsou proti nám. Naše liga má jen několik desítek profesionálů, takže jsme poloprofesionální sport. Všichni tady v Jičíně chodíme do práce. Já si neumím představit, že budeme hrát dva dny o víkendu a možná i ve středu, to mi vůbec nedává smysl. Navíc hrát bez fanoušků extraligové zápasy je prostě divné. K házené fanoušci neodmyslitelně patří, bez nich to bude hodně smutné. Uvidíme však, jak se celá situace vyvine, ale v tuhle chvíli se připravujeme na to, že bychom v sobotu měli jet do Brna."

Radim Šulc, volejbalista, Zlín

"Na jednoduchou otázku jednoduchá odpověď: Ano. Jako pro každého sportovce je soupeření vrchol ledovce a bez něj je naše zaměstnání takové nijaké. Pokud už nám bylo dovoleno pospolu trénovat, nevidím jediný důvod k tomu neodcestovat na zápas, kde jsou oba týmy negativně testováni. Co se týče dopisu pana Kaderky, jeho názor plně respektuji. Přijde mi však, že z tohoto dopisu sálá až moc subjektivnosti. Jak sám píše, vychází ze zkušenosti z ženské basketbalové ligy, kterou ale škatulkuje dohromady i s dalšími soutěžemi, kterým byl povolen restart. Nazývat tyto sporty semi-profesionální mě dokonce lehce uráží. Ačkoliv my jsme ve Zlíně nejmladší tým extraligy, jsme tu studenti tři, a to jsme v extralize výjimkou. Je spousta týmů, kde není ani jeden. Jsme zkrátka profesionálové. Pokud jde o trénování, ze zkušenosti vím, že odtrénujeme minimálně stejně velký objem jako hokejisti. A pohled ekonomický? Tady se uchýlim k otázce já…Proč nám nebyly dovoleny víkendové dvojzápasy, které by pokryl jeden test a náklady tak zmenšil o polovinu? Asi nějaká vyšší instituce chce, abychom chodili utrácet za testy každý týden. Do větší hloubky se nepouštím - to mi zkrátka nepřísluší. Závěrem bych panu Kaderkovi však rád poděkoval za názor. Stoprocentně s ním souhlasím, že jsou důležitější a závažnější oblasti, které by měly být primárně řešeny. Do důsledku - jsme "jen" sportovci. Nemáme žádnou zodpovědnost za lidské životy či elementární potřeby společnosti. Vlastně jen bavíme lidi a bez toho se holt v takové těžké situaci dá chvíli žít. To se ale týká nás všech, včetně fotbalistů a hokejistů."

Lubomír Veřmiřovský, házenkářský kouč, Kopřivnice

"Soutěž by se opět měla rozběhnout, a to je dobře. Uvidíme, jak to bude ještě s testováním."

Adam Zajíček, volejbalista, Kladno

"Rozhodně souhlasím s pokračováním extraligy. Profesionální sportovci jsou testovaní a pod maximálním dohledem. Pokud se stále budeme chovat podle hygienických nařízení, tak by měly soutěže normálně fungovat. Názor pana Kaderky je podle mne hloupost."

Jakub Zbroj, basketbalista, Litoměřice

"Je jasné, že by bylo nutné dodržovat určitá hygienická opatření, ale hrát určitě chceme a chceme se pokusit dohrát celou sezonu."