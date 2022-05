VERONIKA MALÁ

narozena: 6. května 1994, Písek

házekářská reprezentantka

kariéra: Sokol Písek, DHC Slavia Praha, VfL Oldenburg, Issy Paris Hand, SG BBM Bietigheim

Bietigheim si podmanil i poslední zápasy v sezoně, německé pohárové Final Four ve Stuttgartu. V semifinále zdolal Thüringer HC s další českou reprezentantkou Dominikou Zachovou 32:28, ve finále poté Oldenburg 40:30. „Hrát dva takhle těžké zápasy ve dvou dnech bylo ohromně náročné. Jak fyzicky, tak také z pohledu udržení koncentrace,“ ohlédla se za víkendem Malá. „Ale zvítězily jsme, zakončily jsme fantastickou sezonu a je to úžasný pocit. V této sezoně jsme vyhrály vše, co šlo,“ dodala pyšně.

Bezprostředně po posledním triumfu této sezony ale už bývalá interligová hráčka Písku a pražské Slavie vyhlížela i sezonu budoucí. „Co se týče dalších cílů, v první řadě to určitě bude Liga mistrů, do které postupujeme automaticky coby vítězky bundesligy,“ má jasno Malá. „Tahle sezona nicméně byla unikátní, bude hrozně těžké ji zopakovat. Na druhou stranu máme skvěle poskládaný tým, všechno do sebe zapadlo. Jak hráčsky, tak lidsky je to prostě bezvadné. Musím říct, že se jednalo o nejlepší sezonu v mém životě a každopádně na ni budu chtít navázat.“

Dodejme, že druhá Česka v turnaji Dominika Zachová získala se svým Thüringerem v pohárovém Final Four bronzovou medaili.