Středeční Giro del Veneto tak bude pro Vakoče posledním závodem jeho silniční kariéry. „Po dlouhém a důkladném přemýšlení jsem dospěl k rozhodnutí, že je čas vydat se vstříc novým výzvám,“ oznámil na sociálních sítích.

„Byla to úžasná jízda. Splnil jsem si dětský sen a stal jsem se profesionálním cyklistou. Jsem za to moc vděčný. A nejenže jsem se mohl živit svou největší vášní, ale byl jsem členem dvou z nejvíce úspěšných cyklistických týmů. Vyhrál jsem velké závody a na nespočtu týmových vítězství jsem se podílel,“ ohlédl se za kariérou.

Vakočovo rozhodnutí ovlivnila srážka s kamionem v lednu 2018 při tréninku na kempu v Jižní Africe, kdy jen o vlásek unikl smrti. Měl šest zlomených obratlů a musel podstoupit sérii náročných operací. Opět se učil chodit, přesto to nevzdal a dokázal se vrátit mezi elitu.

„Věřil jsem nejen v to, že se plně uzdravím, ale zároveň že se mi povede opět závodit na Tour de France. Měl jsem štěstí, že následky pádu nebyly fatální a s obrovským nasazením jsem pracoval na svém návratu. To, že se mi podařilo dostat se zpět na nejvyšší úroveň profesionální cyklistiky, považuji za své největší vítězství,“ svěřil se.

Letošní poslední Tour pro mě byl velice emotivní. „Ani ve snu jsem si nedovedl představit, že s týmem zažijeme takový úspěch, vyhrajeme dvě etapy a budeme hájit žlutý trikot! Užil jsem si opravdu každou minutu.“

Vakoč svůj úkol na Tour splnil a od stáje Alpecin si vysloužil smlouvu na další sezony. Jenže nabídku odmítl. „V následujících týdnech po Tour jsem si začal čím dál více uvědomovat, jak náročné předchozí tři roky byly. Mé tělo mi již delší dobu dává jasné signály, že je na čase zpomalit. Moje mysl by pořád ráda závodila, ale v hloubi duše cítím naprosté uspokojení a chuť vydat se na nová dobrodružství.“

Vakoč plánuje, že se ze silnice vrátí do terénu. „Jedna kapitola končí, nové možnosti se otvírají. Kolo se rozhodně nechystám pověsit na hřebík. Nejspíš si vyzkouším nějaké závody v terénu. Tedy tam, kde to pro mě před lety vše začalo. Zároveň budu pokračovat ve studiu psychologie a těším se, že budu své zkušenosti v této oblasti předávat dále. Právě práce v emočně mentální oblasti hrála v mém návratu zásadní roli. Podrobně to popisuji i v knize od Radim Valigura, která vyjde v příštím měsíci. Stejně tak se chystám předávat své zkušenosti v oblasti sportovní výživy.“