Neděle byla pro české studenty opravdu vydařeným dnem. Na konto výpravy na Světové univerziádě v Chengdu přibyly dvě zlaté medaile. Jedna pro skifařku Annu Šantrůčkovou, druhá pro basketbalisty!

Vítězný tým českých basketbalistů | Foto: Se svolením Markéta Štenclová/ČAUS

Veslařka Šantrůčková postoupila do finále s nejrychlejším časem a byla jednou z medailových kandidátek. Roli favoritky dokázala i přes zdravotní potíže potvrdit a vybojovala nejcennější kov. Po polovině závodu se propracovala do čela a vedení udržela až do konce. Do cíle dorazila o sekundu dřív než Jihoafričanka Courtney Westleyová.

Zlatá skifařka Anna ŠantrůčkováZdroj: Se svolením Markéta Štenclová/ČAUS

„Cítím se hrozně, ale pocity jsou úplně skvělý. Naštěstí to tam padlo, ale být to o kousek delší, tak už to asi nedojedu. Před závodem jsem měla potíže s předloktím, takže posledních 200 metrů už jsem skoro nemohla udržet veslo a jen se modlila ať už to skončí,“ vykládala unavená, ale šťastná Šantrůčková.

Čeští basketbalisté vyzvali v souboji o zlato Brazílii. V dramatickém duelu vyhráli o pouhé dva body. Po celou dobu neměl nikdo navrch. Rozhodovalo se až v závěru, kdy Česko vedlo o dva body. Devět sekund před koncem se rozhodl pro střelu z tříbodové vzdálenosti Brazilec Buffat, ale minul a tak hráči českého výběru mohli slavit vítězství 69:67.

V dramatu se povedla velká věc

Čeští vysokoškoláci tak získali první zlatou medaili v týmovém sportu po dlouhých třiceti letech. Tehdy se prosadili fotbalisté. Oslavy budou v Chengdu divoké. Na tribunách fandila téměř celá česká výprava.

„Tenhle tým určitě nebyl favoritem, neměli jsme nejlepší hráče. Ale byli jsme nejlepší jako celek. Ani nebudu hodnotit finále, jsem plný emocí a jsem hrozně rád, že Česko také v basketbalu něco vyhrálo. Opravdu jsem pyšný na celý tým, realizační tým. Povedla se nám velká věc,“ líčil nadšeně trenér Luboš Bartoň.

Nejlepším českým střelcem finále by Jan Zídek, který nasázel úctyhodných 24 bodů. „Samozřejmě mi nebylo úplně nejlíp, když jsem na konci zápasu při vyrovnaném stavu házel trestné hody. Byly to nervy, ale v tu chvíli mě uklidňovalo, že jsme celý turnaj hráli jako tým. Máme skvělou grupu hráčů, že i když se někdo zraní, tak jsme se semkli a povedlo se nám dotáhnout turnaj do konce,“ radoval se.