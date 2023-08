V sobotním programu zaokrouhli Češi celkový počet medailí na univerzitních hrách v Chengdu už na deset. Stříbro v Číně vybojovala chodkyně Eliška Martínková a tenisté Jan Jirmář a Adam Sklenka, gymnastka Dominika Ponížilová přidala bronz.

Stříbrná chodkyně Eliška Martínková | Foto: Se svolením Markéta Štenclová/ČAUS

Martínková měla závodě na 20 km medailové ambice a držela se v kontaktu s nejlepšími. Na desátém kilometru jí dělaly společnost pouze Turkyně Meryem Bekmezová a dvojice Číňanek. Ty nevydržely tempo, a tak Češka byla dlouho ve hře o zlato. Nakonec však Turkyně uhájila pětivteřinový náskok.

Medaile z univerziády. Zlatý desetibojař Stráský, bronzová čtvrtkařka Malíková

„Úspěch je to veliký, protože startovní pole bylo opravdu nabité. Mám z toho strašnou radost,“ vyprávěla. „Podmínky byly hodně náročné, vysoká vlhkost a velké horko. Byl to jeden z nejtěžších závodů kariéry, ale myslím, že jsem se s tím poprala dobře,“ dodala spokojeně.

Jermář uznal kvalitu soupeřů

Tenisté ve finále čtyřhry narazili na sehranou tchajwanskou dvojici Hsu, Huang, která vyhrála oba sety 6:3. „Je to neskutečný pocit, myslím si, že kdyby mi to někdo řekl před odletem, tak bych mu nevěřil. Mít stříbro je parádní pocit, škoda, že to nevyšlo až do konce, ale bohužel nebyl to náš den a soupeři předvedli kvalitu,“ prohlásil Jan Jermář.

Podobně radostné pocity prožíval také Victor Sklenka. „Je to neskutečný pocit. Zní to parádně, s Honzou jsme to vydřeli, každý zápas byl opravdu těžký. Jsem moc rád za to jak to dopadlo, i když fináloví soupeři proti nám zahráli bezchybně.“

Obrovského úspěchu dosáhla také gymnastka Dominika Ponížilová. Ve finále v přeskoku se před ní dostaly jen dvě Japonky a slaví bronz. „Nemám slov, jsem nadšená, je to super výsledek,“ radovala se. „Věděla jsem, že musím skočit co nejčistěji a bylo to hlavně o doskoku. S prvním skokem jsem hodně spokojená, ten druhý mohl být trochu lepší, ale i tak to vyšlo,“ dodala.