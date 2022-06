Dukláci, kteří loni na OH v Tokiu překvapili čtvrtým místem, v srbské metropoli příliš nevěděli, jak na tom jsou. „Po rozjížďce a semifinále, jsme si věřili i na lepší medaili, jenže v neděli se nám nejelo tak dobře. Nakonec jsme ale třetí místo vyválčili. Jsme určitě spokojení, v přípravě totiž neproběhlo všechno, jak by mělo,“ líčil devětatřicetiletý rodák z Olomouce a štrok posádky Miroslav Vraštil.

Co vás postihlo?

Poslední den jarního soustředění ve Varese jsem ucítil bolet mezi žebry a vyšetření prokázalo natržení svalu. Skoro šest týdnů jsem nemohl veslovat ani posilovat. Akorát jsem jezdil na kole, a to mě udrželo v kondici. Tréninkový výpadek ale byl znát.

To musela být nepříjemnost i pro parťáka…

Nemohl natrénovat tolik, kolik by potřeboval, navíc se učil na státnice. Víme o rezervách. Já jsem mohl bezbolestně zabrat týden před Bělehradem, takže se těším, až budeme mít na veslování klid a zvládneme větší tréninkový blok.

S parťáky si nic nedarujeme

Jaké máte další plány?

Objevíme se na mistrovství republiky a za necelý měsíc se chceme předvést na prestižní regatě v Luzernu. Tam se hodně těšíme. Věřím ve zlepšení, ale konkurence bude proti Srbsku určitě silnější.

Veslujete v kategorii lehkých vah, ale ve skupině Michala Vabrouška se poměřujete s klasickým dvojskifem Jakub Podrazil - Jan Cincibuch. Jak vypadají vaše tréninkové bitvy?

Vzájemně fungujeme jako skvělí sparringpartneři. Všichni jsme soutěživí, takže si nic nedarujeme. Je to, jak kdy. Někdy jsou na tom líp klucii, jindy zase my. (usmívá se) Všechno ale probíhá ve správné symbióze. Těžké tréninky jezdíme proti sobě, ale vytrvalostní spíš sami, abychom se soustředili na vlastní techniku a udrželi si intenzitu.

Co říkáte tomu, že na MS v Račicích je vaše posádka pasována na postupující do finále, ale i na medailové kandidáty?

Na Račice se strašně těšíme, ale je jasné, že po čtvrtém místě v Tokiu budeme na domácí dráze patřit do okruhu favoritů. Medaile není nedosažitelná, ale v Bělehradu se potvrdilo, že urvat ji bude masakr.

Olympiáda? Rádi bychom pokračovali

Jak důležité jsou při soutěži jako je domácí šampionát letité zkušenosti?

Hlavně jde o to, abychom zvládli semifinále. Pro to je potřeba jediné - vždycky je lepší začít s finišem dřív než pozdě. (usmívá se) Hrozně bude záležet, jak se nám povede příprava. Kvůli mému nešťastnému mezižebernímu svalu máme velké manko v najetých kilometrech. Chybí nám jich přes šest set.

Lehký dvojskif bude i v programu OH 2024. Jistě z toho máte radost…

O budoucnosti se s Jirkou pobavíme až po Račicích. Asi bude záležet, jak dopadneme. Už jsme si ale předběžně řekli, že pokud uspějeme, nejspíš budeme pokračovali do Paříže.

Berete v úvahu, že v době konání pařížských her budete čtyřicátníkem?

Snad není dne, aby mi to někdo nepřipomněl… (směje se) Specifika související s věkem samozřejmě vnímám. Něco se dá ovlivnit, něco ne. Navíc tím, že máme půldruhého starou dcerku, která je snad nezničitelná, a na podzim jsem začal znovu studovat vysokou školu, tak jsem si to udělal trochu těžší. Ničeho však nelituju.