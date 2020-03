V domácí karanténě musejí být i další boxeři klubu SKP Sever, kteří trénují v Edenu. Pozitivní test měl i bývalý profesionální šampion a v současnosti trenér Lukáš Konečný, který je zároveň majitelem tělocvičny Eden.

"Pokusím se vše uvést na pravou míru… Mé testy jsou pozitivní. O výsledku jsem neinformoval ihned, protože jsem byl požádán Krajskou hygienickou stanicí, abych tuto informaci neuveřejňoval, jelikož bych mohl způsobit paniku a každý by jim volal a chtěl testy! Dle instrukcí KHS jsem obvolal pouze osoby, se kterými jsem od neděle přišel do bližšího kontaktu a sdělil jim, že informace musí zůstat interní! Není to kvůli mně, ale je to kvůli všem kteří by začali panikařit a nemocnice, případně KHS by měli velký nápor na žádosti o testování, ve většině případů ne úplně nutných! V tuto chvíli je to však již bezpředmětné, protože primátor Ústí nad Labem tuto informaci bez mého vědomí pustil do médií," uvedl na svém facebookovém profilu Lukáš Konečný.

Dozvěděl se o tom v sobotu večer a hned v neděli ráno se nechal otestovat. „Nikdo mi nepřikázal karanténu. Ale nejsem žádný blázen a chovám se zodpovědně vůči ostatním. Dokud mi nesdělí výsledky odběru, tak se budu držet mimo lidi. Ale stejně jsem v kontaktu s manželkou a třemi dcerami,“ svěřil se. „Vadí mi, že z vlády nepřijdou jasné instrukce, informace hledáte a stejně nic konkrétního nedohledáte, jen samá neurčitá vyjádření.“

Cítí se dobře

I přes pozitivní výsledky testu se cítí dobře. "Nemám příznaky a ještě včera jsem si byl zatrénovat (sám, bez lidí a ve své tělocvičně). Opět dle doporučení KHS, jsem nahlásil pouze lidi, kteří se mnou přišli do blízkého kontaktu od neděle, což je především rodina, jelikož jsem se na veřejnosti již nepohyboval. Všichni ostatní prosím nepanikařte! Není potřeba se dávat do karantény a obvolávat KHS, či nemocnici. Dle instrukcí KHS se sledujte a pouze v případě příznaků je informujte. Na veřejnosti se pohybujte minimálně a noste roušku. Jednoduše to, co platí pro všechny," doplnil Konečný.

Z nákazy strach nemá. „Neberu to na lehkou váhu. Ale vůbec se toho nebojím kvůli zdravotní stránce. Bohužel mnohem horší budou ekonomické dopady a to pro nás všechny,“ poznamenal Konečný, který provozuje restaurace a virus tak ovlivňuje i jeho podnikání. „Platím statisíce měsíčně za všelijaké zálohy energií, úvěry, nájmy, zaměstnance a podobně. A to úspory dlouho nezvládnou,“ poznamenal.

Primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický přiznal, že udělal chybu, když jednomu z novinářů prozradil informaci o nakažení Lukáše Konečného. „Volal mi vyděšený novinář s tím, že je Lukáš Konečný nakažený koronavirem a jelikož je členem krizového štábu města, tak tam budeme nakažení určitě všichni,“ vysvětlil pro Deník Nedvědický.

Zrušení olympijské kvalifikace

Koronavirus ochromil i rozběhnutou olympijskou kvalifikaci v Londýně. Zástupci Mezinárodního olympijského výboru turnaj předčasně ukončili. „Rozhodnutí přerušit turnaj bylo přijato s ohledem na měnící se situaci na celém světě. Mění se globální cestovní a karanténní opatření. Chceme, aby sportovci z více než 60 zemí mohli upravit plány a vrátit se domů,“ uvedli představitelé MOV.

V Londýně se neúspěšně představilo pět českých boxerů a boxerek. „Na konferenci bylo řečeno, aby všichni co nejdříve odjeli,“ tlumočil prezident České asociace Svatopluk Žáček, který už má vyřízeny všechny dokumenty pro návrat výpravy domů. „V téhle situaci neřešíme sportovní stránku, my máme povinnost, abychom všechny dostali zpátky domů,“ řekl.

Češi by se měli vrátit ve středu. Pak je čeká dvoutýdenní karanténa. Zdravotní trable má Miloš Bartl, který si zlomil zápěstí a po návratu do Česka musí podstoupit operaci. „Má dislokované zápěstí. Původně ho měli operovat přímo v Londýně, ale podle lékařů zákrok není akutní,“ vysvětlil prezident boxerů Žáček.

Grand Prix Ústí v ohrožení

V květnu se v Paříži neuskuteční ani plánovaná světová kvalifikace na olympiádu. Na přelomu března a dubna se nebude konat ani americká kvalifikace v Buenos Aires. Cílem je přitom rozdělit místa pro Tokio nejpozději do konce června.

„Zatím nevíme, co bude dál. Možná se posunou kvalifikace o měsíc dozadu,“ přemítá Žáček. V ohrožení je tak i tradiční ústecká Grand Prix. „Měla by být v červnu, ale pokud by se posunuly kvalifikace, tak nemá cenu ji pořádat,“ dodal Žáček.