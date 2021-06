Před finále byl Fuksa hodně nervózní. "Jako že fakt hodně, protože jsem si chtěl něco dokázat. Medaili jsem na velké akci dlouho nezískal. Když nepočítám Světový pohár v Szegedu, tak na velké akci, jako je Evropa nebo svět, to bylo naposledy v roce 2018. Chtěl jsem hrozně získat medaili a nejlíp tu nejcennější," svěřil se v nahrávce pro média.

Se Scheibnerem se vzdálili ostatním. Když mu Němec o něco poodjel, neztrácel hlavu. "Snažil jsem se držet svoje tempo, fakt se soustředit na sebe," uvedl Fuksa. V poslední čtvrtině český kanoista nastoupil a nechal Scheibnera daleko za sebou.

"Pak jsme dal finiš a do toho jsem věděl, že už na to mám a že to dám," radoval se. "Měl jsem radost, ale spíš mi spadl kámen ze srdce, že můžu být ještě strašně rychlej. Doufám, že to takhle budu dokazovat ještě pár let," doplnil osmadvacetiletý závodník.

Opakovaný start čtyřkajaků

Čtyřkajak byl podobně jako na Světovém poháru v Szegedu těsně za medailí. "Zatím jsme vždycky na té špatné straně. Doufáme, že se to jednou zlomí a budeme na té správné s medailí na krku," uvedl Havel. Byl spokojený, jak se svými parťáky zvládl opakovaný start.

"Trochu jsme čekali, že budeme napomenutí. Cítili jsme, že jsme blok taky trefili. Ale napomenutí jsme nebyli a do druhého startu jsme šli úplně stejně a vyšlo nám to. I v tomhle se zlepšujeme, máme zase takovou dravost. Mladí kluci – Vilda s Honzou – do posádky vnesli takovou tu mladickou drzost a dovolíme si i tohle," pochvaloval si přínos Kukačky s Vorlem. Češi bývají pomalejší v první polovině trati. "Ale pak to zase dojíždíme. Je znát, že každou jízdou se posouváme, každý trénink se cítíme lépe," dodal Havel.

Do nedělního finále dvoustovky postoupila kanoistka Jana Zetek, která skončila v dopoledním semifinále třetí. Další české lodě v semifinálových jízdách neuspěly. Zavřel pojede na dvoustovce alespoň finále B.

S výjimkou Fuksy nestartují na šampionátu žádní čeští olympionici, kteří se představí na hrách v Tokiu.