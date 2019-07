Jediný český účastník 106. ročníku "Staré dámy" Roman Kreuziger skončí v celkovém pořadí šestnáctý.

Dnešní etapu z Albertville do Val Thorens, jež byla už v pátek kvůli hrozbě sesuvu půdy na původní trase zkrácena na 59,5 km, vyhrál po nástupu v kopci Ital Vincenzo Nibali. Vítěz Tour z roku 2014 přijel po necelých dvou hodinách do cíle ve výšce 2365 metrů nad mořem s náskokem 10 sekund před mistrem světa Alejandrem Valverdem.

Třetí byl s odstupem 14 sekund další Španěl Mikel Landa. O další tři sekundy později projeli ruku v ruce cílem Bernal s loňským šampionem Geraintem Thomasem z Británie, jenž tak symbolicky svému mladému týmovému kolegovi předal štafetu.

V celkovém pořadí vede Bernal před druhým Thomasem o 1:11 minuty. Na třetí pozici se dnes posunul Nizozemec Steven Kruijswijk, jenž na lídra ztrácí 1:31 minuty. Tento rozdíl mezi prvním a třetím v konečném pořadí bude nejmenší v historii Tour.



Pozici na stupních vítězů neudržel francouzský hrdina Julian Alaphillipe, který jel ještě v pátek ve žlutém. Elitní klasikář, jenž se na Tour nečekaně dlouho držel s nejlepšími vrchaři, odpadl z hlavní skupiny ve stoupání zhruba 14 km před cílem a v celkovém pořadí klesl na pátou pozici. Kromě Kruijswijka ho předstihl ještě Němec Emanuel Buchmann.



Třiatřicetiletý Kreuziger dnes dojel do cíle na 62. místě s desetiminutovou ztrátou a v celkovém pořadí si o jednu příčku pohoršil na 16. pozici.



Bernal potvrdil na Tour pozici jednoho z favoritů, do níž se pasoval vítězstvím v tradiční červnové generálce Kolem Švýcarska. Do žlutého trikotu se přitom oblékl poprvé až po páteční etapě, v níž dojel první na vrchol Col de l\'Iseran. Etapa musela být poté kvůli bouřce s krupobitím a zanesené trati předčasně ukončena.



Cyklistický závod Tour de France - 20. etapa (Albertville - Val Thorens, 59 km):



1. Nibali (It./Bahrajn-Merida) 1:51:53, 2. Valverde -10, 3. Landa (oba Šp./Movistar) -14, 4. Bernal (Kol./Ineos), 5. Thomas (Brit./Ineos) oba -17, 6. Urán (Kol./EF Education First), 7. Buchmann (Něm./Bora-hansgrohe) oba -23, 8. Kruijswijk (Niz./Jumbo-Visma) -25, 9. Poels (Niz./Ineos), 10. Quintana (Kol./Movistar) oba -30, …62. Kreuziger (Dimension Data) -9:56.



Průběžné pořadí: 1. Bernal 79:52:52, 2. Thomas -1:11, 3. Kruijswijk -1:31, 4. Buchmann -1:56, 5. Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick-Step) -3:45, 6. Landa -4:23, 7. Urán -5:15, 8. Quintana -5:30, 9. Valverde -6:12, 10. Barguil (Fr./Arkea Samsic) -7:32, …16. Kreuziger -35:49.