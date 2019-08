Mendrek se na světovém šampionátu představí potřetí. V prvním kole mužské dvouhry vyzve Felixe Burestedta ze Švédska. „Letos mám příznivější los než posledně, kdy jsem vypadal s pozdějším vicemistrem. Teď mě čeká kluk, co má dobrou sezonu, ale šanci na postup vidím padesát na padesát,“ okomentoval los třiadvacetiletý hráč.

Nominace ČR na mistrovství světa ve Švýcarsku (19.-25. srpna):

Adam Mendrek (23 let) – dvouhra muži.

Milan Ludík (26) – dvouhra muži

Jaromír Janáček (24), Tomáš Švejda (17) – čtyřhra muži

Alžběta Basová (25), Michaela Fuchsová (19) – čtyřhra ženy

Jakub Bitman (31), Alžběta Basová - čtyřhra smíšených párů

To o tři roky starší Ludík ze svých dosavadních tří účastí jednou postoupil do vyřazovacích bojů. A letos to hodlá zopakovat. V cestu mu stojí Jihokorejec Heo Kwang Hee. „Nemám jednoduchý los, ale rozhodně se na tu výzvu těším a věřím, že uhraji dobrý výsledek. Připravuji se v dánském tréninkovém centru pod záštitou Badminton Europe. Jsou tu hráči i trenéři z celého kontitentu,“ přiblížil aktuální česká jednička.

Mendrek se na velký podnik pro změnu chystá v německém národním centru v Mülheim an der Ruhr nedaleko nizozemských hranic. Turnaj v německojazyčné Basileji tak vítá. „Kvituji to. Před rokem bylo mistrovství v Číně a já nastoupil hned první den, takže aklimatizace nebyla tak kvalitní. Nyní to mám do Švýcarska kousek a mohu se soustředit jen na trénink. Neřeším časový posun ani klima,“ pochvaloval si mistr republiky za letošní sezonu.

V té se ještě představil českým fanouškům také v extralize, kde oblékal dres týmu Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. S tím je však prozatím konec.

Talentovaný badmintonista okusí německou Bundesligu. Vyhlédl si ho tým 1. BC Wipperfeld. „Poprvé jdu mimo českou ligu a hrozně se těším. Stanu se teprve třetím Čechem, který v soutěži hrál. Kvalitou bych ji přirovnal k fotbalové Bundeslize. Hrají zde velmi dobří hráči ze všech zemích a jsou tu skvělé zápasy. Čeká mě velká výzva. Chci se ukázat a získat pro tým nějaké body,“ oznámil.

V německém středisku pro špičkové badmintonisty piluje dovednosti už druhý rok. „Nechají si mě tu až do olympijských her v Tokiu, která se uskuteční příští rok. To je obrovská šance, protože v Česku bohužel nemáme národní centrum, kde bych se mohl připravovat. Německo naopak patří k nejlepším v Evropě,“ doplnil.

Hlavním cílem pro oba zůstává právě kvalifikace na olympijské hry v Tokiu 2019. „Zatím jsem odehrál pět turnajů, ale dopadly špatně. Teprve poznávám, co kvalifikace obnáší. Není to náročné je fyzicky, ale zejména cítím nápor na psychiku. Pevně věřím, že to v dalších turnajích zlomím,“ dodal brněnský rodák.

Právě v boji o účast pod pěti kruhy mu konkuruje také Ludík. „Nějaké body jsem získal, ale mohlo to být i lepší. Zatím je brzy hodnotit. Kvůli kvalifikaci ale letos v Dánsku nehraji ligu,“ uvedl hráč, jenž se přesto ukáže fanouškům české extraligy. V té se rve za brněnskou Slatinu.

Oba špičkoví hráči jsou pokládáni za velké konkurenty. Mendrek ovšem rivalitu odmítá. „Teď to beru tak, že se neporovnáváme mezi sebou, ale naopak musíme porazit soupeře ve světě kolem nás. Kdo prokáže kvalitu hrát v Tokiu, ten tam pojede. Hraje se o místo pro Českou republiku,“ uzavřel 134. hráč světového žebříčku.

JAROSLAV GALBA