/FOTOGALERIE/ Volejbaloví Lvi přepisovali historii! Pražská parta porazila na palubovce domácí UNYP areny rumunské soupeře z Galati 3:0 na sety a zajistili si tak postup do play-off Ligy mistrů. To se jim podařilo jako prvnímu českému týmu!

Liga mistrů: Lvi Praha - Galati 3:0. | Foto: VK Lvi Praha / Ladislav Adámek

"Nemám slov, je to neskutečné. Je to možná víc než vyhrát titul v lize. Těžko se mi hledají slova, málem jsem se rozbrečel. Když se vrátím o několik měsíců nazpět, když se rozlosovala skupina, věděli jsme, že papírově máme šanci. Samozřejmě soupeři byli v mých očích 50 na 50. Věděli jsme, že máme dobrý tým, ale klíčové bylo předvést to i na kurtu. Bylo to neskutečné ve všech zápasech a já jsem neskutečně hrdý na náš tým," neskrýval nadšení kapitán lví smečky Jakub Janouch.

Úvodní sada byla vyrovnaná a domácí si dokázali vypracovat maximálně dvoubodový náskok. Rumunští volejbalisté dokázali v závěru srovnat, ale koncovka vyšla lépe Lvům - 25:23.

Zdroj: Youtube

V podobném duchu se neslo i druhé dějství - mírný náskok domácích, snaha hostů o srovnání, větší důraz v koncovce na straně Lvů a stejný výsledek - 25:23.

Za stavu 2:0 Lvům v žilách kolovala nezastavitelná energie a hosté neměli nárok. Pražané nakonec vyhráli desetibodovým rozdílem 25:15 a oslavy postupuu do play-off Ligy mistrů mohly vypuknout!

"Je to něco speciálního. Sice za to nedostaneme medaili, ani nám nepřitečou do kasy miliony jako ve fotbale, ale ten pocit je neuvěřitelný. Věřím, že zase naplníme dům, diváci nás poženou a je v podstatě úplně jedno, kdo bude stát proti nám. My se budeme snažit bojovat, tak jak jsme bojovali doposud a uvidíme," zářil kapitán Janouch.

Šílená trať v Kolumbii. Na těle jsem cítil snad každé zranění, říká biker Slavík

"Odehráli jsme jeden perfektní zápas od začátku až do konce. Byli jsme naprosto koncentrovaní a zasloužili jsme si postoupit do dalšího kola, protože jsme všechny zápasy až na jedinou výjimku v Galati odehráli velmi dobře. Ukázali jsme naši sílu a myslím, že jsme se zapsali do historie. Jsem opravdu šťastný nejen za sebe, ale za celý klub," dodal nadšený kouč Juan Manuel Barrial.

VK Lvi Praha - Arcada Galati 3:0 (25:23, 25:23, 25:15) Rozhodčí: Burkiewicz (Polsko), Akinci (Turecko). Diváků: 1150.

Lvi: Madsen, McCarthy, Schouten, Čech, Crer, Janouch, libero Moník - Kollátor.

Zdroj: ČTK