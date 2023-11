/FOTOGALERIE/ Vstup do Ligy mistrů z říše snů! Historicky první zápas v nejprestižnější evropské klubové soutěži volejbalistů pražských Lvů zvládli na jedničku, na palubovce belgického Maaseiku vyhráli 3:0. „Zase jsme do klubové historie něco přidali. Jsem nadšený a na celý tým pyšný," pochvaloval si kapitán lví družiny Jakub Janouch.

Volejbalová Liga mistrů: Maaseik - Lvi Praha 0:3. | Foto: VK Lvi Praha

Po většinu prvního setu Pražané prohrávali, ale v jeho závěru začali přebírat otěže do svých rukou, vytvořili si tříbodový náskok a ten pak uhájili až do úspěšné koncovky 25:22. Ve druhém naopak domácí vedli pouze 2:1, od té doby byli o bod či dva vepředu Lvi a po výhře 26:24 šli do třetí sady s vedením 2:0.

Ve třetím setu vedl belgický tým, jehož dres hájí čeští reprezentanti Bartoš s Polákem, už o pět bodů 11:6, ale pak přišel zlom a za chvíli platil stav 14:18. To bylo pro další vývoj setu rozhodující a po výhře 25:22 přišla fantastická výhra 3:0!

„Kdo by to řekl, když se vylosovala těžká skupina, že to takto zvládneme,“ usmíval se Janouch. „Výhru jsme si zasloužili, měli výbornou taktiku od trenérů. Zdravě nám to zvedne sebevědomí, ale je to pouze první zápas, zajíci se počítají až po honu. Výhra v Lize mistrů je ale pro nováčka jako my úžasná, pro většinu kluků to byl první zápas v této soutěži,“ dodal.

Další z opor Lvů Milan Moník měl o důvodech k vítězství naprosto jasno: „Neposr… jsme se z toho,“ smál se. „Všichni jsme za tím společně šli, pomohli si navzájem. Vybojovali jsme si to v těžkém druhém setu. Bylo to pěkné utkání, hodně dlouhých akcí, za celý tým Lvů jsem šťastný,“ pokračoval Moník.

Jeho slova potvrdil i smečař Daniel Čech. „Jeli jsme do Maaseiku s tím, že podáme co nejlepší výkon. Vítězství vypadá jednoznačně, ale síly byly vyrovnané. Rozhodla větší bojovnost a důraz. Po mentální stránce nám to hodně pomůže. Fyzicky stál zápas hodně sil, musíme zregenerovat a připravit se na další,“ mínil.

V dalším utkání Ligy mistrů do Prahy příští týden přicestuje výprava italské Civitanovy.