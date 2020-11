Územní pracoviště ČUS jsou zaplavena žádostmi při administraci dotací

Územní pracoviště České unie sportu jsou v současné době po celé České republice v maximální permanenci. Poté, co 22. října Národní sportovní agentura vypsala dotační výzvu Můj klub 2021, která je zaměřena na podporu sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let ve sportovních klubech, čelí mimořádnému náporu žadatelů o tuto formu podpory.

Předseda ČUS Miroslav Jansta. | Foto: ČUS

Územní pracoviště ČUS navíc službu zajišťují bezplatně nejen pro své členské subjekty, ale i pro celé sportovní prostředí včetně České obce sokolské či neorganizovaných sportovních spolků. Prostřednictvím výzvy Můj klub 2021 chce NSA rozdělit 1,5 miliardy korun. Česká unie sportu disponuje ve všech okresech územními pracovišti – Servisními centry ČUS. V těchto dnech poskytují jejich zaměstnanci vedle další běžné obsáhlé agendy pro sportovní spolky především odborné poradenství při administraci žádostí Můj klub 2021 a také problematiky týkající se Rejstříku sportu NSA, kde se staly konzultačními místy Národní sportovní agentury. Přes 500 dotazů denně „Zájem o využití služeb územních pracovišť ČUS je skutečně obrovský, vždyť jen Česká unie sportu sdružuje téměř 7500 subjektů. Pomáháme však celému sportovnímu prostředí bez rozdílu, Sokolům či spolkům a klubům, které nejsou sdruženy v některé z těchto zastřešujících organizací. Pro většinu sportovních subjektů je státní finanční podpora naprosto klíčová. Denně registrujeme více než pět stovek dotazů po celé ČR, ať už telefonicky či elektronicky. Lze však předpokládat, že s blížícím se koncem lhůty pro podání žádostí, která vyprší 16. listopadu, se bude tento počet výrazně navyšovat," říká Miroslav Jansta, předseda České unie sportu. Žádosti o pomoc se týkají nejčastěji kompletního vyplnění Rejstříku sportu NSA a také zpracování konkrétní žádosti Můj klub 2021. Některá územní pracoviště ČUS dokonce připravila k této problematice přehledný manuál. Ohlasy ze sportovního prostředí na spolupráci s územními pracovišti ČUS jsou veskrze pozitivní, ať už se jedná o členské nebo zejména nečlenské subjekty. Česká unie sportu už při přípravě dotační výzvy Můj klub 2021 nabídla pomoc NSA. Pracovníci Servisních center ČUS byli speciálně proškoleni, aby mohli aktivně pomáhat klubům a jednotám s administrací žádostí Můj klub 2021. „Česká unie sportu tímto krokem ukázala svou sílu, kapacitu i potenciál. Dobře víme, jaké problémy mělo s administrací prakticky všech programů v nedávné minulosti ministerstvo školství. Využití regionální sítě územních pracovišť ČUS a jejich kvalifikovaných expertů je však zárukou, že pomoc jednotlivým žadatelům je odborná i dostatečně rychlá. Úspěšně tak v této fázi zastupujeme a doplňujeme práci Národní sportovní agentury. Domnívám se, že bez této součinnosti by převážná většina členských i nečlenských sportovních subjektů nebyla schopna o finanční podporu vůbec zažádat," dodává Miroslav Jansta. Zlobil hlavně rejstřík Zástupci členských i nečlenských sportovních klubů a jednot se shodují, že hlavním problémem jsou komplikace související s Rejstříkem sportu NSA, který ministerstvo školství předalo ve špatném stavu. NSA proto intenzivně pracuje na zajištění jeho funkčnosti. Naopak informační systém ČUS (iscus.cz) je od začátku plně připraven a umožňuje export dat v požadované struktuře pro nahrání do Rejstříku sportu NSA. Právě tuto službu si členské subjekty ČUS velice často pochvalují. „Potrápil nás rejstřík, protože nám střídavě hlásil rodná čísla v chybném formátu, špatný kód souboru nebo nepovolené znaky. Nevěděli jsme si s tím rady, ačkoliv kolegyně vyzkoušela všechny možné postupy. Naštěstí v Pražské tělovýchovné unii z ČUS nám moc pomohli a problém vyřešili," pochvaluje si Lenka Šeráková, jednatelka a vedoucí sportovního oddílu tance pro děti KAT Sokola Zbraslav. „Jsme v kontaktu s SCS ČUS Tachov a spolupráce je výborná. Jsme nově vzniklý zápasnický klub, který předtím závodil pod jiným názvem, a tak potřebujeme hodně pomoci s administrací žádosti. Čeká nás ještě další schůzka a věřím, že po ní vše dobře dopadne," vysvětluje Jiří Kožíšek z nesdruženého spolku Palestra JK Stříbro. „Rovnou říkám, že bez pomoci SCS ČUS Olomouc bychom žádost nedali dohromady. Zasekli jsme se totiž na technických potížích při importu rejstříku. Nepropisovaly se soubory, nezdvojovaly se, a už jsme nevěděli, jak na to. Na územním pracovišti ČUS to však poměrně rychle vyřešili," oceňuje Radan Holásek z nesdruženého Volejbalového klubu UP Olomouc. „ČUS tak zase potvrdila své silné partnerské postavení vůči státu. Tak jako ve výrobě a hospodářství pomáhá Hospodářská komora České republiky a síť jejích okresních pracovišť, tak ve sportu zaujímá toto místo

Autor: Jiří Uhlíř