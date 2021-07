Basketbalisté dokázali něco, o čem generace před nimi jen snily. Reprezentanti se naposledy představili pod pěti kruhy v Moskvě 1980, ještě jako Čechoslováci. To jen dokresluje, o jak mimořádný úspěch se jedná.

„Je těžké popsat slovy naše pocity, které jsme prožívali v šatně. Dostat se na olympiádu byl můj největší sen už od doby, kdy jsem byl dítě,“ svěřil se lídr týmu Tomáš Satoranský. Rozehrávač slavného Chicaga Bulls se připojil k týmu až v dějišti kvalifikace v kanadské Victorii. A nakonec se stal MVP celého turnaje.

„Jsem strašně pyšný na tým, co předvedl. Ani v nejdivočejších snech jsem si nepředstavoval, že pojedu na olympiádu s basketbalem. Znamená to pro nás strašně moc. Ještě větší než NBA,“ prohlásil Satoranský.

Brabenec: Je to velký úspěch

Uznání se dostalo Satoranskému a spol. od české basketbalové legendy. Pamětník moskevské olympiády Kamil Brabenec je rád, že se po 41 letech dočkal následovníků. „Nedělal bych z toho zase kdovíjak oslavnou ódu, ale určitě souhlasím s tím, že je to velký úspěch. Jsem rád, že se basketbal konečně zvedl. Ačkoliv jsou naše ženy v krizi, u chlapů se tato generace dokázala vedle mistrovství světa probojovat i na olympiádu,“ uvedl Brabenec pro ČTK.

Pravda, Češi měli v kvalifikaci i dost štěstí. Uruguay zdolali o bod, Kanadu až v prodloužení. Ve finále s Řeckem už ale dominovali a zvítězili 97:72.

Podle bývalého reprezentačního kouče Michala Ježdíka tenhle úspěch není náhodný. „Tým ukázal, že je prostě dobrý. Náhodu můžete udělat jednou, ale když už něco takového uděláte podruhé nebo potřetí, musí se nad tím lidé zamyslet. Abyste něco takového dokázal, musíte vyhrát důležité zápasy a je spousta generací, kterým se to před nimi nepovedlo. Je třeba na české poměry neskromně konstatovat, že ten tým je zkrátka dobrý.“

V týmu kouče Ronena Ginzburga koluje správná chemie. „V tomhle výběru je vítězná chemie a hráči mají v sobě instinkt zabijáků v dobrém slova smyslu,“ doplnil Ježdík.

?? @satoransky banks it to give Czech Republic the win over Canada in OT and advance to the #FIBAOQT Final! pic.twitter.com/b6rrI4SFuu — FIBA (@FIBA) July 3, 2021

Tenhle příběh ještě nekončí. Basketbalisté nepoletí do Tokia jen na výlet. V silné skupině s Amerikou, Francií a Íránem se chtějí porvat o postup. Na minulé olympiádě skončili Čechoslováci devátí.

„Chceme si to užít, ale nejdeme tam jako turisti. Na to jsou jiná místa. Moje žena by chtěla na Maledivy a tam nejedeme. Chceme skončit co nejlépe,“ vyhlásil trenér Ronen Ginzburg.

Ještě si musí vyzvednout kroje

„Nepojdeme se tam jen vyfotit s Američany, každý bude chtít převést, co umí a bude skvělé si zahrát proti takovým hráčům,“ těšil se Satoranský na další souboj s Američany od předloňského MS v Číně.

„Naše skupina je silná, těžší než všechny ostatní. Nejde jen o Američany, ale i Francouzům roste nová generace. Na druhou stranu je tam ale záruka, že zde může každý porazit kohokoliv,“ dodal Ježdík.

Seznamte se s týmem na olympiádu! ? Kluci, Tokio se na vás těší… ? #RoadToTokyo #olympijsky pic.twitter.com/J9NOtSWgc7 — Český olympijský tým (@olympijskytym) July 5, 2021

Reprezentanti teď mají před sebou posledních pár dnů volna. „Dáme hráčům zhruba týden zaslouženého volna a pak bychom se měli sejít k dalšímu soustředění. Absolvujeme asi šest nebo sedm tréninkových dní a pak už bychom měli odletět do Tokia,“ nastínil manažer národního týmu Michal Šob. „A ještě si musíme vyzvednout kroje,“ dodal s úsměvem k novému oděvu českých olympioniků.

Do Tokia by měli basketbalisté dorazit 19., nebo 20. července a pak už se budou chystat přímo v dějišti olympiády. Je jisté, že český tým se obejde bez přípravných zápasů. Do turnaje vstoupí 25. července proti Íránu.