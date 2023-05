/FOTOGALERIE/ Ve třetím ročníku Battle of the Teams dominovala po sečtení všech bodů Skupina ČEZ. Rozhodly o tom výkony jak profesionálních běžců na Prague International Marathon, tak časy z řad účastníků veřejnosti.

Kapitánka týmu Kateřina Neumannová. | Foto: Ivana Roháčková

„Letos jsme měli více než dvojnásobný zájem zapojit se do Battle of the Teams, což nás těší. V královské individuální disciplíně mohou všichni zažít kouzlo týmového sportu,“ prohlásil v tiskové zprávě Carlo Capalbo, šéf organizačního výboru RunCzech. Dvojnásobný triumf si v letošním roce připsal tým Skupiny ČEZ. V jeho barvách doběhl na maratonu nejrychleji Keňan Alexander Mutiso, který časem 2:05:09 vylepšil traťový rekord. A po součtu všech bodů se mohl radovat celý tým, jenž byl složený ze čtyř profesionálních atletů a z dalších běžců z řad veřejnosti.

Finská mise splněna. Teď vyrazím na dráhu, hlásí Mäki po výhře v krosu

Kapitánem byla Kateřina Neumannová, olympijská vítězka v běhu na lyžích. „Je to moc hezký projekt, líbí se mi týmový rozměr. Sice se na maraton nechystám, ale v brzké době si ráda zaběhnu závod na deset kilometrů. Inspirovalo mě to,“ prohlásila.

Moravec se hecoval s Ondrou

Dalšími členy týmu Skupiny ČEZ byli Jiří Homoláč, Japonec Yuma Hattori nebo Pamela Rotich z Keni. V elitní kategorii celkem 4788 bodů a všichni tak dopomohli nadačnímu fondu Veroniky Kašákové, který se zaměřuje na mladé lidi z dětských domovů. Na druhém místě se umístil tým Prague Airport, jehož kapitánem byl Jiří Ježek, paralympijský vítěz v cyklistice. Třetí skončila Generali Česká pojišťovna, kde byl kapitánem Ondřej Moravec. Ten se během maratonu hecoval se slavným lezcem Adamem Ondrou.

„Říkali jsme si v cíli, že by bylo lepší to běžet. Tak třeba v příštím roce,“ dodal s úsměvem bývalý biatlonista. Na čtvrtém místě byl tým Mattoni, kde se stal kapitánem Jiří Prskavec – olympijský vítěz ve vodním slalomu. V těchto barvách běžel Vít Pavlišta, letošní nejlepší český maratonec. Na posledním místě skončil tým Rohlik.cz s Adamem Ondrou. V barvách potravinového e-shopu běžela Moira Stewartová, která se poprvé stala mistryní ČR v maratonu.