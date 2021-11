Závod je zároveň jakousi promo akcí před mistrovství světa, které se v Táboře pojede v roce 2024. To je ale ještě daleko, a tak pojďme zpět do přítomnosti. K ní má nejvíc co říct trenér Petr Klouček, který se letos k reprezentaci vrátil po jedenácti letech.

Před více než dekádou zářili borci jako Zdeněk Štybar, Petr Dlask, Martin Bína nebo Radomír Šimůnek mladší, kteří dokázali – jako v případě prvně jmenovaného – vyhrávat, nebo se světovou elitou bojovat o nejvyšší příčky.

Jak dopadne Boroš?

„Nyní máme největší šance v mladších kategoriích. Nejsou to závodníci na stupně vítězů, ale do první desítky ano. V dospělých je to slabší, ale Michal Boroš má trať prakticky za barákem, a tak by mohl využít domácího prostředí. Pro něj by byla desítka velkým úspěchem,“ prozradil o české jedničce čtyřiašedesátiletý kouč.

Boroš má prý natrénováno mnohem víc, než míval minulé roky. „V létě dokázal při kritériích držet krok s nejlepšími silničáři a teď by se to mělo projevit. V Táboře by mohl odjet dobrý závod. K duhu mu jde spolupráce s táborským trenérem Michalem Bednářem,“ pokračoval Klouček.

Z mistrovství Evropy, které se jelo minulý víkend poblíž nizozemského města Wijster na kopci zvaném Col du Vam, však táborský jezdec odjížděl zklamaný. „Udělal chybu při sjezdu u prvního depa. Postihl ho nepříjemný pád, ale naštěstí to přestál bez úhohy. Byl jen celý od bahna a asi dvě kola vypadal otřeseně. Pak se z toho ale oklepal a zajížděl časy srovnatelné s nejlepšími,“ poznamenal trenér.

Zatím marné hledání nového Štybara

Cyklokros se potýká s odlivem závodníků do horských kol. „Tam mají možnost závodit v létě, jsou tam asi i větší peníze, takže se dají snadněji pořídit zahraniční soustředění. Kvůli tomu dá spousta jezdců bikům přednost. Je to pohodlnější než mrznout v zimě na sběhu a ledu,“ poukázal na problém.

„To je v posledních letech jeden z hlavních důvodů poklesu výkonnosti našich jezdců. A taky jednoduše proto, že se v cyklokrosu neobjevila tak silná osobnost jako byl Štybar,“ zmínil momentálně elitního silničáře, který se však před tím stal v terénu pětkrát mistrem světa.

Podle trenéra mezi mladíky talentované jezdce máme. „Jejich počty jsou celkem velké, někteří se ukazují v dobrém světle, ale jestli je mezi nimi nějaký nový Štyby, to se dá těžko odhadnout. Horší je to s ním, aby se nám kluky i holky podařilo u cyklokrosu udržet. Berou ho totiž jako dobrou možnost, jak se později uplatnit na silnici,“ krčil rameny.

Co se týká české cyklistické hvězdy, Petr Klouček se domnívá, že by se Štybar mohl ke krosu někdy v budoucnosti ve větší míře vrátit. „Nechci mluvit za Zdendu, ale mám takový pocit, že v Táboře ještě někdy pojede,“ naznačil.

Klouček se bojí jen covidové katastrofy

Lékem na uvadající disciplínu by měl být větší počet zahraničních startů pro mladé české jezdce. „Z domácích závodů se bez větší konkurence dobře znají. Pak jezdí takticky a podle notiček, jak by to mohlo dopadnout. Venku se naproti tomu od prvního momentu jede naplno. Předchozí generace se v takových podmínkách naučila závodit. Hlavně v Belgii.“

Nyní mají nadějní cyklokrosaři možnost vyjíždět s kluby například do Švýcarska nebo Lucemburska. „Na reprezentační úrovni chceme k tomu taky přispět. Po Vánocích plánujeme zůstat v cizině a odjet všechny světové poháry,“ plánoval.

„Akorát musíme doufat, aby jako loni nepřišla nějaká covidová katastrofa, kdy se kromě profesionální kategorie elite prakticky přestalo závodit,“ uzavřel.