"Ty už si skončil, že jo?" zeptal se Ronaldo. Americký quarterback se nadechl a s úsměvem odpovděl: "Provděpodobně." Jenže v tu chvíli už věděl, že se vrátí. Svůj comabeck Brady oznámil den po setkání s Ronaldem na sociálních sítích.

"Za poslední dva měsíce jsem si uvědomil, že moje místo je na hřišti, a ne v hledišti," napsal čtyřiačtyřicetiletý quarterback, jenž bývá označován za nejlepšího hráče všech dob. "Ten čas jednou nastane, ale ne teď. Miluju svoje spoluhráče i fanoušky, kvůli nim to dělám. Vracím se, abych za Tampu odehrál svou 23. sezonu," dodal.

These past two months I’ve realized my place is still on the field and not in the stands. That time will come. But it’s not now. I love my teammates, and I love my supportive family. They make it all possible. I’m coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm