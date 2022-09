Jediný Čech působící v NBA vyléčil natržený úpon v mezižeberním svalu a je připravený zasáhnout ve lvím dresu do bojů o evropské medaile. „Neříkám, že se cítím na sto procent, ale každý den je to lepší. Teď je to o tom, dostat se zpátky do herní formy. Ty čtyři dny do startu EuroBasketu jsou akorát,“ říká v klidu dvaadvacetiletý talent z Oklahomy.

Krejčí už je in. Benjamínek zve na domácí EuroBasket, jeho první velkou akci

Takže vaše účast na největší basketbalové události roku není ohrožená?Mám za sebou dvoutýdenní rehabilitaci. Cítím se dost dobře na to, abych mohl hrát. Nejde o zranění, co by se mělo zhoršit, jen mě to může trochu bolet. Teď už je to spíš o tom dostat se zpátky do herní formy. Ty poslední dva týdny jsem bral opravdu seriózně a dali jsme tomu všechno.

Máte za sebou první tréninky v O2 aréně. Jak jste se cítil?

Šlo to líp, než jsem očekával. Ještě mi chybí trochu kondička, ale basket hraju celý život. Navíc i během té rehabilitace jsem byl skoro pořád na hřišti a dělal jsem nějaké věci.

Jak se vám zamlouvá prostředí jediné české arény s parametry NBA?

Je to super. Těším se, až arénu zaplní diváci, to bude vypadat ještě líp.

Hloupá prohra, zlobil se trenér. Basketbalisté doma nestačili na Maďarsko

Jak vám sedí koše pro šampionát? Na tréninku vám to tam docela padalo.

Každý koš je pokaždé trošku jiný. Mně tyhle koše vyhovují, sedí mi, i když po jednom tréninku se to nedá úplně posoudit.

Představili jste kolekci obleků pro šampionát. Jak jste si užil roli modela?

Přiznávám, že obleky nejsou úplně můj styl. Užil jsem si to, ale jediné, co mám v hlavě, je EuroBasket, a na ten myslím celou dobu.