„Letošní sezona je speciální v tom, že se krátce po mistrovství světa v Kanadě koná v Mnichově multisportovní mistrovství Evropy. Kvůli tomu se musel upravit kalendář,“ říká závodník Dukly a dvojnásobný mistr světa.

Jak jste využil dvouměsíční pauzu?

Žádnou dovolenou jsem samozřejmě neměl. (směje se) Volna bez tréninku byly asi tři dny. Pak jsme zase najeli do přípravy. Postupně jsem si nakládal větší dávky, což pokračovalo na vysokohorském soustředění v Livignu. Poslední dny jsou zase víc klidové, abych se před mistrovstvím světa zbavil únavy.

Všechno bylo bez problémů?

Nic zlého mě nepotkalo. Jsem zdravý a cítím se skvěle. Samozřejmě někdy jdou tréninky líp, jindy zase hůř, to je úplně normální. Odpočinku si užívám právě teď. Doufám, že se to projeví v tom srpnu, kdy na obou šampionátech pojedu pětistovku a kilometr. Líbilo by se mi, kdyby to v Kanadě dopadlo jako při květnových startech. (usmívá se)

Co budou vyžadovat závody v Dartmouthu?

Letíme tam na poslední chvíli. Jezdit začínáme už ve středu a časový posun je pět hodin. Už tady jsem se snažil trénovat později než obvykle, doma si tak vlastně dělám aklimatizaci na kanadské podmínky.

Jaké máte informace o dráze v Nové Skotsku?

Vím, že se nejedná o klasický kanál. Závodit budeme na jezeře Banook. Bavil jsem se s kanadským soupeřem a vím od něj, že to tam fouká dobře pro ty, kdo pádlujou na druhou stranu, a to jsem já. Uvidíme na místě, ale myslím, že to tam bude dobrý – voda, dráha, bójky, lodě…

Co si od vystoupení na Lake Banook slibujete?

Nikdy jsem tam nebyl, takže by se mi líbilo, kdybych při premiéře vyhrál. (směje se) Co vím, tak tam na mistrovství světa v roce 1997 taťka získal dvě bronzové medaile a Martin Doktor vyhrál pětistovku. Nebylo by špatné na něj navázat.