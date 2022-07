„Ještě někdo pochybuje o tom, že je v Oktagonu jen jeden král? Neee,“ řval Vémola radostí po boji, kterému dominoval od první vteřiny. Rychle se mu podařilo přesunout souboj na zem a ve čtvrté minutě zápas ukončil na takzvanou submisi. „Dopadlo to přesně tak, jak jsem říkal. On tvrdil, že se připraví na můj velký tlak. To říkají všichni, ale nedokázal to,“ řekl Vémola.