Ruggs utrpěl lehká zranění. Podle policie na místě havárie vykazoval známky opilosti. „Ruggs bude obviněn z řízení pod vlivem alkoholu s následkem smrti,“ uvedlo policejního oddělení Las Vegas.

I've obtained witness video of the crash that involved @Raiders WR Henry Ruggs III. The car on fire is the Toyota Rav 4 that was involved. You can hear pops coming from the car on fire. Witness tells me she heard a loud bang as the crash happened. Credit: Aimee Rego @KTNV pic.twitter.com/ikXdUvNVDY