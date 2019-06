„Naším cílem číslo jedna je se přiblížit olympiádě, zároveň chceme před domácím publikem vyhrát. Věřím, že na to máme,“ prohlásil reprezentační trenér Vojtěch Albrecht. Mistrovství Evropy se kromě Arrows Parku v Ostravě bude odehrávat ve Frýdku-Místku a v dalších dvou polských městech. Celkem se účastní 23 reprezentací, finále je v plánu v sobotu 6. července.

Pořádně zostra začne evropský šampionát pro české softbalistky. Hned v neděli na ně totiž čekají dva zápasy. První od 11:15 proti Litvě a druhý od 21:00 proti Švédsku. „Večerní utkání bereme jako hlavní zahajovací s veškerým ceremoniálem,“ prohlásil Pavel Burkovič, hlavní organizátor. „Větší akci jsme na Arrows doposud neměli, připravenost je velká. Vybudovali jsme novou tribunu a osvětlení, zlepšili jsme povrch. O chod šampionátu se bude starat 100 lidí.“

V základní části čeká na domácí softbalistky pět utkání, dále Francie, Belgie a Slovensko. „Je to určitě dobrý los. V pozdějších fázích počítáme, že se o první místa porveme s Itálií, Vekou Británií, Nizozemskem nebo s Irskem či Řeckem,“ dodal reprezentační trenér Vojtěch Albrecht, podle kterého bude největší překážkou naturalizované nadhazovačky. Řada týmů totiž před šampionátem posilovala. „Získaly zejména americké hráčky, které mají předky v Evropě, a udělili jim druhé občanství. Nebezpečné nadhazovačky ale dlouhodobě sledujeme,“ prohlásil trenér Albrecht.

Český tým se na evropský šampionát a olympijskou výzvu dlouhodobě připravuje. Během tohoto půl roku odcestoval dvakrát na Floridu, kde vyzval kvalitní univerzitní týmy nebo například čínskou reprezentaci. Pro zlepšení kvality odpalování míčků a hry v obraně navíc využívá neurovizuální trénink. Softbalistky trénují například se speciálními brýlemi pro hru pod umělým světlem nebo pilují rychlost zaostřování mezi pohybujícími předměty. „Připravujeme se intenzivně dva roky, holky v posledních týdnech trénovaly čtrnáct hodin týdně. Když si uvědomíte, že se jedná o amatérky a většina z nich studuje a pracuje, tak příprava byla mohutná,“ popsal Albrecht.

Softbalistky by měla táhnout zejména Veronika Pecková, nejlepší evropská nadhazovačka. Ostravskou hvězdou je Tereza Kubicová, jedenadvacetiletá catcherka. „Všichni věříme, že se nám na olympiádu podaří postoupit,“ dodala. A co je potřeba, aby se české hráčky probojovaly na letní olympijské hry v Tokiu v roce 2020? Pokud skončí v Ostravě do šestého místa, vyrazí již za dva týdny na olympijskou kvalifikaci do nizozemského Utrechtu. Tam se kromě evropské top šestky vydají také dva zástupci Afriky. Do Tokia se kvalifikuje pouze vítěz.

PROGRAM ČESKÉHO TÝMU, SKUPINA A



Neděle 30. června (Arrows Park), 11.15: Česko – Litva

Neděle 30. června (Arrows Park), 21.00: Česko – Švédsko

Pondělí 1. července (Frýdek-Místek), 14.00: Česko – Slovensko

Pondělí 1. července (Frýdek-Místek), 20.45: Česko – Francie

Úterý 2. července (Frýdek-Místek), 11.45: Česko - Belgie



Další zápasy v nadstavbě a v play off se hrají od 3. do 5. července



O BRONZ, sobota 6. července (Arrows Park), 13.00

FINÁLE, sobota 6. července (Arrows Park), 18.00