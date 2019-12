V Royal Brighton Yacht Clubu v australském Melbourne startovalo 62 závodníků z 23 zemí. Mezi jediný český reprezentant. Tréninkové podmínky byly skvělé a také při závodě panovalo ideální jachtařského počasí – bylo teplo, slunečno a vál silný stabilní vítr. Pouze jeden den se nezávodilo a jeden den foukal vítr slabší. Celkem se odjelo deset rozjížděk včetně finálové.

I když závod nebyl olympijskou kvalifikací, konkurence se sešla velká. Některé týmy, například USA, zde měly svou národní kvalifikaci na olympiádu. Závod s přehledem vyhrál Novozélanďan Josh Junior. Do první desítky se vešel ještě jeden reprezentant tohoto ostrovního státu zaslíbeného jachtingu. Stříbro vybojoval Nizozemec Nicolas Heiner a třetí byl obhájce titulu Maďar Zsombor Berecz.

Ondřej Teplý se celý závod pohyboval na začátku druhé desítky, zajel jedno skvělé třetí místo, ale do top ten se nakonec nedostal. Celkově skončil na patnáctém místě. A to nezávodil na nejlepším materiálu, který má v současné době k dispozici. Ten musel zůstat v Evropě, aby byl připraven na poslední kvalifikaci na olympiádu – na závod světového poháru, který se pojede od 13. do 19. dubna 2020 v italském Janově. Pokud pojede Teplý ve stejné formě jako v Austrálii, kvalifikace by mu neměla uniknout.

O další místa na olympiádu budou v Janově bojovat i ostatní čeští reprezentanti ve třídách Laser, Laser Radial, 49erFX a RS:X-ženy. Jediný zatím kvalifikovaný jachtař je Karel Lavický, který závodí na windsurfu RS:X.