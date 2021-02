Prskavec vzal rodinu, loď a spolu s parťáky prchl na ostrov Réunion. Čtete dobře, čeští kajakáři teď brázdí vody Indického oceánu.

„Bez pozvání od místního klubu a potvrzení, že sem jedeme za prací, tedy na soustředění, bychom se sem nedostali,“ povídá 27letý český reprezentant.

Málo, opravdu málo sportovců teď prožívá takovou idylku jako on. Sluníčko, třicet stupňů, sem tam mraky, někdy sprchne. Ideální příprava v nejistém období.

Prskavec, mistr světa, evropský šampion, olympijský medailista z Ria, teď měl být v Austrálii. Leč v Oceánii mají z nákazy větší vítr než kde jinde. Přísné podmínky nedovolují nikomu (tedy až na tenisty) vstup do země.

Slaná voda štípe do očí

Vodáci hledali alternativu. Našli ji na Réunionu. Tak trochu opomíjený ráj. Krásná příroda, pláže, ideální podnebí. Nemusíte čekat na víza, platí se tu eury… Důvod? Ostrov, jehož rozloha je jen pětkrát větší než Praha, patří pod Francii. Nejblíže je Mauritius, zhruba pět set kilometrů na západ leží Madagaskar.

Tolik ze zeměpisu. Obvykle na ostrov sopečného původu létají dobrodruzi ze všech koutů světa, ale teď mají turisté utrum. „Nesmějí sem. I kvůli tomu tady funguje skoro všechno normálně,“ říká Prskavec.

Výprava z Čech ale není na Réunionu kvůli kratochvílím. Po absolvování dvou testů a týdenní karantény se vodáci pustili do peřejí. „Jsme příjemně překvapeni, že je to opravdu plnohodnotná alternativa Austrálie. Už ten malý časový posun je obrovský bonus navíc,“ podotýká závodník USK Praha.

Přesto je na co si zvykat. Třeba na trénink ve slané vodě. „Bolí z toho dřív ruce. A štípe to do očí,“ vysvětluje Prskavec, jenž ovšem hned dodává, že on našel i nějaká pozitiva. „Pro někoho, kdo má po celý život problémy s atopickým ekzémem jako já, je to to nejlepší, co může být,“ konstatuje.

Obavy z návratu domů

Z jedné hrozby by mnozí valili oči umělý kanál slalomářů leží u řeky, takřka hned u ústí do oceánu. Ano, sem tam je k vidění i žralok!

„K trati se dá dostat pouze přes mělčinu, takže jsou to jen ti malí. Navíc z jejich pohledu působí naše loď jako opravdu velká, a na to si asi žralok netroufne,“ myslí si Prskavec.

Mimo tréninky odpočívá, ale sám říká, že by byl hřích nepodívat se do přírody. „Už jsme byli na pár výletech. Na vodopádech, u jezírek. Když má člověk štěstí, vidí nekonečný oceán,“ vypráví velká česká naděje pro olympijské hry v Tokiu.

Z jedné věci má Prskavec přece jen trošku obavu. Návrat domů nebude tak jednoduchý.

„Manželka se synkem odjedou dřív, čekáme dalšího potomka, takže nechceme nic riskovat. Horší by bylo, kdybych tu zůstal déle, to bych pak asi ze stesku musel dopádlovat dál, než jsem zvyklý,“ usmívá se.