Po čtvrtém místě v květnovém etapáku Okolo Norska na sebe Mathias Vacek opět výrazně upozornil. Elitnímu jezdci chyběly k prvnímu vítězství v etapovém závodě mezi profesionály čtyři vteřiny. I tak je Vackovo druhé místo Kolem Belgie skvělým počinem a opět dokázal, že patří k největším talentům ve světě silniční cyklistiky.

Mathias Vacek | Foto: se svolením Szymon_gruchalski sports

Čerstvě dvaadvacetiletý závodník týmu Lidl-Trek skončil těsně druhý za Norem Sörenem Waerenskjoldem. „Byl jsem dost pod tlakem, protože celkový výsledek byl hodně o vteřinách. Zkoušeli jsme s týmem bojovat na všech frontách - snažit se ujet, prosadit se ve sprintech i urvat něco na bonifikačních vteřinách. Vždy jsem byl strašně blízko, ale zároveň to bylo daleko,” vykládal Vacek.

Do poslední páté etapy nastupoval pouze s dvouvteřinovou ztrátou za pozdějším vítězem Waerenskjoldem. Úřadující český šampion v silničním závodě zaútočil na hned v prvním ze tří bonifikačních sprintů, ale s norským cyklistou těsně prohrál.

V Bruselu se dojíždělo pod Atomiem

„Bylo to strašně těžké. Nor byl hodně silný a hlídal si to. Stejně jako já měl k sobě silnou sestavu Uno-X Mobility. Chtěl bych našemu týmu neskutečně poděkovat, protože kluci pro mě udělali spousty práce, za což jsem jim vděčný,” pokračoval.

Ještě se pokusil zaútočit na celkové prvenství v závěrečném dojezdu v Bruselu, kde se dojíždělo pod ikonickým Atomiem. Nakonec ale Vacek dojel v závěrečné etapě těsně čtvrtý bez bonusových sekund.

„S kondicí i průběhem závodu jsem hodně spokojený. Nakonec s odstupem času i s výsledkem, protože jsem udělal maximum. Věřím, že nějaké to vítězství brzy přijde. Udělali jsme všechno, co se dalo, takže si nic nevyčítám,” přemítal rodák z Berouna.

V Belgii vylepšil loňské deváté místo a navíc obhájil vítězství v soutěži o nejlepšího mladého jezdce. Těší se na mistrovství republiky, kde bude obhajovat titul. „Bude určitě zase zajímavé a nechám tam všechno. Potom už začne příprava na Vueltu a vlastně i na olympiádu.”