Na tenhle závod se cyklista Mathias Vacek těší. Jezdec worldtourového týmu Lidl-Trek cítí, že by se v etapáku Kolem Maďarska (8.-12. května) mohl prosadit. Nebude to však vůbec jednoduché. Na maďarských silnicích se představí i slovenská legenda Peter Sagan nebo hvězdy jako Mark Cavendish a Marc Hirschi. K favoritům patří i Vackův stájový Ital Dario Cataldo.

Mathias Vacek při vítězství na mistrovství republiky | Foto: se svolením Jana Brychty

I když je Maďarsko známé spíš rovinatým profilem, k vítězství bude potřeba zvládnout těžké kopce. Z celkových bezmála 8000 výškových metrů nastoupá peloton nejvíc (2716 m) v páteční královské 3. etapě do Kékestető. Dojezd na kopec je naplánovaný i v nedělní závěrečné jízdě, kde cyklisté budou muset v cílovém Pécsi třikrát zdolat dva kilometry dlouhé stoupání s průměrem 11 procent.

„Je to menší závod, ale o to větší šance uspět. Forma je nadějná. Těším se,“ říkal Deníku jednadvacetiletý rodák z Berouna a úřadující český mistr v silničním závodě.

Co vás svádí k optimismu?

Není to závod vyšší kategorie, takže tam nebude tak silná konkurence. S podporou týmu budu moct bojovat sám za sebe. Mohl by se podařit pěkný výsledek.

Pochvalujete si stoupající formu, máte nějaké ukazatele?

Po období klasických jednorázovek třetí týden kvalitně trénuju. Před pár dny jsem si zajel závod Eschborn-Frankfurt a byl jsem spokojený. Na Maďarsko si věřím.

Nečekají vás jen klasické maďarské roviny, ale i kratší i delší stoupání. Jak se profil vám zamlouvá?

Rovin si dostatek užijeme ve dvou etapách. Pak zamíříme na sever, kde se to začne náhle zvedat, a čekají nás tam dost těžké kopce. Popravdě jsem nečekal, že budeme tolik stoupat.

Podařená část sezony

Jak jste spokojený s dosavadním průběhem sezony?

Docela jsem. Samozřejmě se mohlo zadařit o trochu víc, ale nestěžuju si, protože jsem na klasikách dostal dost šancí jet na sebe. V jiných závodech, kde jsem pomáhal třeba Dánovi Madsi Pedersenovi, jsem všechno splnil. Mám za sebou podařenou první část sezony.

Zařadil byste mezi nejvíc povedené momenty i závod Paříž-Roubaix, který se jede částečně na dlažebních kostkách?

Legendární Peklo severu jsem si užíval a myslím, že jsme s Madsem Pedersenem na Paříž-Roubaix zajeli slušný týmový výsledek. Líbila se mi tam i speciální atmosféra.

Co vás čeká ve druhé části sezony? Ta je hodně našlapaná, ale všechno asi přebíjí plánované účast na Vueltě…

V první části mě čekají kratší etapáky včetně Czech Tour. Uvidí se, jestli pojedu olympiádu, ale v červenci odjedu do Andory a začnu se připravovat na Vueltu, abych ve špičkové formě. Na to kladu hlavní důraz. Bude to můj první závod Grand Tour.

Jak vnímáte možnost postavit se na start slavného třítýdenního závodu?

Je to trochu krok do neznáma, ale samozřejmě se na Vueltu strašně těším. Vždycky je něco poprvé. Potřebuju to zažít a věřím, že se tam neztratím.