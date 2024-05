Vacek zářil v závodě Okolo Norska. K vítězství chybělo kousek štěstí, říká

Bylo to další podařené představení. Cyklista Mathias Vacek se v etapovém závodě Okolo Norska náramně ukázal, když skončil na konečném čtvrtém místě. Do poslední kilometrů navíc člen elitního týmu Lidl-Trek mohl myslet na celkové prvenství. „Samozřejmě jsem v to doufal, protože jsem byl blízko,“ zmiňuje Vacek v tiskové zprávě.

Mathias Vacek v závodě Okolo Norska | Foto: se svolením Szymon_gruchalski sports