„Dalo by se říct, že je to taková hořkosladká sezona. Bohužel se ve světě dějí věci, které se dějí. My závodníci za to nemůžeme, ale je pochopitelné, že náš tým odstavili, když byl vedený ruským sponzorem,“ říká s odstupem devatenáctiletý závodník.

Ten na začátku své profesionální cyklistické kariéry prožívá hodně turbulentní roky. Nejprve je ovlivnila pandemie koronaviru, loni pak zase přišlo zranění. „V srpnu jsem měl zlomený loket, takže sezona skončila docela brzo. Nějak se to teď táhne, snad se to obrátí k lepšímu,“ přeje si berounský rodák.

Vše nasvědčovalo tomu, že obrat nastal už letos na konci února. V šesté etapě závodu Kolem Spojených arabských emirátů se vypravil do úniku a v cíli slavil svoje první profesionální vítězství. „Málokdy dojíždí úniky až do cíle, zvlášť v rovinatých etapách. V posledních letech jsem hodně zkoušel naskakovat do úniků. Pak přijde den, kdy to vyjde, jste tam a dopadne to,“ vrací se k velikému úspěchu.

Vyloučení ze závodů

Vystřízlivění ale přišlo dříve, než kdokoliv čekal. Vacek se svým týmem odcestoval do Itálie, kde se připravoval na další závod. „Den před závodem nám řekli, že nesmíme nosit týmové oblečení. Už nám to bylo divné, ale vyrazili jsme na závody. Večer, když už jsme si skoro připínali čísla na dres, nám oznámili, že je konec,“ uvádí Vacek.

Mezinárodní cyklistická federace totiž vyloučila ruské a běloruské týmy ze všech závodů. Mezinárodních akcí se nesmějí účastnit ani jejich národní mužstva a zrušeny byly i všechny závody, které se měly konat na území těchto dvou států. Důvodem byla pochopitelně válka na Ukrajině.

„Dva týdny jsme čekali, jestli to nepůjde nějak vyřešit, ale pak už bylo jasné, že to nebude jednoduché. Pak už jsem začal komunikovat s Trekem,“ říká Vacek, který s touto worldtourovou stájí už dříve podepsal smlouvu na další dvě sezony. Nyní doufá, že dostane výjimku a k týmu Trek-Segafredo se bude moci přidat ještě letos.

„Trek požádal o výjimku jednoho jezdce v týmu navíc. Mezinárodní cyklistická federace zatím nepodává žádné zprávy a tyhle žádosti ignoruje. Já ale myslím pozitivně. Už je to jen administrativní věc, snad to vyjde,“ přeje si Vacek, který zatím vyhlíží alespoň závody s národním týmem.

„Teď mám tréninkové plány od Treku a trénuju sám nebo s bráchou, když je doma. Snažím se udržovat ve formě, co jsem měl. Každý den jsem v kontaktu s trenérem a snažíme se udržovat motivaci a chuť do závodů,“ popisuje Vacek, jehož starší bratr Karel je taky profesionální cyklista.

Náročné období

„Je to psychicky náročné, ale říká se o mě, že mám dobrou hlavu a z ničeho si nic nedělám. Kdybych neměl výsledky, které jsem udělal předtím, tak by to pro mě byl trochu větší nervák. Snažím se ale být v klidu, každý stres závodníka vysiluje,“ přiznává Vacek.

Mladý závodník teď už nedočkavě vyhlíží domácí Závod míru, na kterém se představí s dalšími jezdci do 23 let v barvách národního týmu. Motivaci bude mít velkou, loni skončil na stejném závodu šestý a v kvalitní konkurenci se bude chtít určitě posunout ještě výš. Cíl do dalších let kariéry má pak jasně daný. Kdyby výjimku nedostal, stane se členem Treku od příští sezony na další dva roky. Pak bude moct ukázat, jak se popasuje s pozicí ve stáji World Tour.