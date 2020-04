Zahrála si i na olympiádě v Londýně v roce 2012 a v Riu de Janeiru o čtyři roky později. Na konci kariéry se vrátila do Hodonína, kterému pomohla k zisku českého titulu i k postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů. Poslední soutěžní zápas odehrála v květnu v minulém roce.

Pak se z ní stala matka a o návratu k profesionální kariéře říká rezolutní ne. Novou fázi svého života si čtyřiatřicetiletá Vacenovská užívá naplno.

Takže když se odložila olympiáda o rok, nic to s vámi neudělalo, že byste ještě uvažovala o návratu?

Určitě ne, protože by to bylo na úkor rodiny a hlavně dětí. I když jsem ratolesti neměla a byla jsem sportovec, tak když to tak trochu škaredě řeknu, byla jsem proti maminkám, které měly děti, nechaly je doma a věnovaly se dál kariéře.

Jak se vám zatím líbí život po konci kariéry?

Jsem určitě spokojená. Myslím, že když se pro tuhle etapu života člověk rozhodne, je o tom přesvědčený. Už jsem přešla do jiné fáze života, kdy jsou jiné věci důležitější než jenom sport.

Chybí vám život profesionální sportovkyně?

Popravdě, že by mi to nějak extrémně chybělo, to ne. Samozřejmě jsem si do haly párkrát zašla a už si i zkoušela jen tak pro zábavu pinknout. Uvidíme, za jak dlouho se u mě stane stolní tenis tím, jako když si jdu jako relax zahrát golf. I když na to nemám moc čas. Ale třeba se i stolní tenis pro mě stane něčím, kam se půjdu odreagovat. Do téhle fáze to ale ještě nedospělo. (úsměv)

Jak často si jdete zahrát golf?

V podstatě úplně minimálně. (smích) Užívám si to s dětmi. Samozřejmě je půjčuji povozit známým nebo babičkám, ale zrovna jsou v období půl roka, kdy se učí každý den něco nového. Proto se snažím věnovat veškerý čas pro jejich rozvoj. A navíc mi chybí, když se je někdo na dvě tři hodiny odveze. (smích) Takže na golfu jsme byli jednou. Bydlíme ve Slavkově u Brna, takže golfové hřiště máme skoro u baráku. Asi před dvěma týdny jsem si z Hodonína poprvé dovezla golfové hole a hodinku jsem si pinkala, když přítel jezdil s kočárkem. Jinak ale vůbec. U golfu musí být člověk taky trochu při síle. Zatím nejsem úplně ve formě po mateřství. Až tělo bude trochu lepší, budu moct hrát častěji.

Co pro vás bylo nejtěžší při přechodu z režimu profesionálního sportovce na výchovu dětí?

Nejtěžší na tom je to, že tohle je úplně jiný život. Ale tím, že jsem se už předtím hodně věnovala dětem a mám je ráda od malička, navíc mám vystudované FTVS učitelství, tak se dá říct, že pro mě nejsou zase taková novinka. Mám spoustu kamarádek, které měly děti, když už jsem byla dospělá a nebála jsem si je půjčit a pohlídat. S dětmi to umím, takže jsem doufala, že se tyhle zkušenosti přenesou i do toho vlastního mateřství.

Je náročnější být profesionální sportovec na vrcholové úrovni, nebo matka na plný úvazek?

Troufnu si říct, že profesionální sportovec. Zatím. (smích) Ale je to docela podobné. Sportovec musí dodržovat nějaký řád a musí si všechno tak nějak zafixovat. Hlavně stolní tenis je o hodně velkých dávkách opakování. Malé děti jsou také zvyklé na určitý režim a nějaké postupy. Jako stolní tenistka jsem věděla, co potřebuji pro tréninky, abych udržela tělo v nejlepší kondici.

Zatím tedy říkáte, že je náročnější režim profesionálního sportovce, takže se držíte hesla: malé děti, malé starosti, velké děti, velké starosti?

Zatím ano, ale to teprve poznám. Až budou větší a budou samostatné a mít nějaký prostor, samozřejmě si musí najít samy vzor, jak se budou rozvíjet. Ale ze začátku je důležité, aby byly ve spojení nejen s matkou, ale s oběma rodiči a učily se základy, které chceme, aby si vštípily.

Už máte plán, co budete dělat v budoucnu?

Určitě nějaký plán mám. Už když jsem poslední dva roky nebyla v reprezentaci a hrála ve Francii nebo potom za Hodonín, věnovala jsem se právě trénování dětí v Ostravě, kde jsem vedla přípravku. Zároveň jsem částečně pracovala pro svaz, co se metodiky týče. Poslední rok jsem pomáhala se vzděláváním trenérů licence A a B. Takže nějaká spolupráce se svazem fungovala už předtím, když jsem hrála. Samozřejmě budu spjata i s klubem Hodonín, kde se budu snažit být užitečná. Ale do jaké míry a jak to bude fungovat, je zatím otevřené.