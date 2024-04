Svou novou tvář odtajnil na konci minulého roku, mimo jiné i proto, aby přilákal pozornost, kterou profesionální zápasníci potřebují. „Vagabunde mi říká i trenér, je to kousek mě, ale nechtěl jsem to pustit ven. Před zápasem se Stolzem mě však napadlo, že něco změníme a pustíme to. Navíc pocházím z východní Evropy, tak to tak prezentuji. Lidi to chytlo, mají stejný smysl pro humor jako já, což mě těší,“ líčí devětadvacetiletý bojovník, jenž pochází z Ukrajiny.

S Niklasem Stolzem sice v listopadu prohrál, ale v sobotu už se v anglickém Birminghamu ukázal jiný Kalašnik. Za pouhých čtyřicet tři sekund knokautoval domácího Liama Etebara. „Potřeboval jsem, aby to bylo rychlé, nastupoval jsem se zraněními, ale na to se nechci vymlouvat. Před zápasem si vizualizuji výhru a čekal jsem, že ho naházím, měl jsem v plánu hlavně škrcení, nakonec z toho bylo K.O., což je ještě lepší pro diváky, k tomu bonus večera, takže spokojenost,“ raduje se.

Etebara poslal k zemi levým hákem a pak mu na zemi sázel jednu ránu za druhou, než rozhodčí duel ukončil. „Jsem rád, že to vyšlo z nacvičené kombinace, nebyl to žádný lucky punch (šťastný úder – pozn. red.), nebo rvačka, ale technická záležitost. Viděli jsme, že soupeř hodně kope, učil jsem se na lapech kopy blokovat, nebo kontrolovat a vyšlo to z prvního kontru. Neodhadl vzdálenost, viděl jsem mu na očích, že se ke mně nemůže dostat, po pár sekundách si totiž obvykle bere střed. Vyšlo to čistě takticky, technicky, což je pro každého zápasníka super,“ líčí Kalašnik.

Zápasník Jetsaam Gymu Brno si za rychlý knokaut vysloužil bonus za výkon večera pět tisíc eur, tedy víc než 125 tisíc korun. I z toho důvodu označil výhru nad Etebarem za „gamechanger“, průlomovou změnu. „Není to zanedbatelná suma a taky jsem měl za sebou dvě porážky,“ připomněl Kalašnik, jehož prohře se Stolzem loni v březnu předcházela porážka od Louise Glismanna. „Nebyly to špatné zápasy, i přes prohry jsem si získal fanoušky. Šlo o těžké soupeře, Stolze byl v UFC, Glismann zase nejvýš postavený zápasník v pyramidě z Evropy. Jenže prohra je prohra, červená políčka mě demotivovala. Tohle vítězství pro mě znamená znovu nadechnutí,“ popisuje.

Co udělá s odměnou z Birminghamu? „Nejsem profesionální zápasník, pracuji na půl úvazku a zápasy mi dělají hodně ve výplatě, takže peníze půjdou do rodiny, máme na pár měsíců na nájem, něco koupím manželce. Něco dám i do přípravy, platíme si lapaře, trenéry, maséry, fyzioterapeuty,“ podotýká bojovník, který pracuje v zákaznické podpoře letecké společnosti. „Takže jsem klasická kancelářská krysa,“ směje se.

V poslední době se často potýkal se zdravotními neduhy a tak to bylo i před bitvou v Birminghamu, přesto přišel rychlý triumf. „Vždy když jsem měl horší přípravu, nějaké zranění, vynechal jsem tréninky, byla z toho výhra. Naopak když jsem zvládl plný kemp, odtrénoval jsem všechno, tak jsem prohrál. Teď se mi to zase potvrdilo,“ usmívá se.

Potíží se mu nedaří zbavit, ale přibližovat je nemíní. „Tentokrát se sešla snad tři zranění najednou. O jednom mluvit nechci, to mě asi bude provázet celou kariéru a spravím ho, až nebudu zápasit. Trápily mě lokty, kolena, vazy, v listopadu jsem měl zápas a od té doby jsem nemohl mít větší pauzu. Po Novém roce jsem absolvoval přípravu v Polsku, asi jsem si dával moc do těla a to řeklo dost. Ale tím neříkám, že bych si nevěřil kvůli zranění, šel jsem si pro výhru,“ tvrdí.

Kalašnik už se tak zase může dívat výš v žebříčku velterové divize do 77 kilogramů. „Spadl mi velký kámen ze srdce, že můžu zase mířit na tu topku. Potřeboval jsem vyhrát takovým způsobem,“ uvědomuje si.

Teď už vyhlíží turnaj, který organizace Oktagon MMA plánuje v Brně. Doma zápasil naposledy v září 2022, kdy porazil Joela dos Santose z Brazílie na body. „Zatím se plánuje datum, takže nemohu víc říct, ale startovat v Brně byl pro mě zážitek. Sice jsem vyhrál, zápas ovšem nebyl atraktivní. Teď chci předvést káočko, nějak se revanšovat za výkon v Brně. Nebyl to pohledný zápas, domácí fanoušci si zaslouží lepší,“ slibuje Kalašnik.