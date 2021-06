Poprvé jste jel TdF v roce 2016, později vás zbrzdilo vážné zranění. Dají se vaše účasti nějak porovnat?

Ani se mi nechce věřit, že je to už tak dlouho… Podoba je v tom, že budu mít takřka tutéž roli. V týmu máme silného lídra Mathieua van der Poela a mým úkolem mu bude pomoct k etapovým vítězstvím.

V čem konkrétně bude spočívat vaše role?

Budu se starat o tempo a snažit se, abychom kontrolovali průběhy etap a aby v nich Mathieu před rozhodujícími fázemi pošetřil co nejvíc sil. Mělo by se to projevit hlavně v úvodních rovinatějších etapách, kde má šanci vyhrát. Jako kdyby to byly klasiky.

Van der Poel není klasický spurtér ani vrchař. V čem je jeho síla?

Je sice nováčkem Grand Tour, ale má neskutečný výkon. Je velice rychlý a umí ohromně zabrat do kratšího kopce. Po namáhavém vystoupení se dokáže navíc rychle zregenerovat. Je to výjimečný závodník. Určitě je lepší mít ho v týmu, než proti němu závodit.

Objevilo se v týmových úvahách, aby se pokusil jet na celkové pořadí?

To určitě ne. Nebude se o to ani pokoušet. Za začátku se může obléknout do žluťáku a odjet v něm několik etap. To by pro tým znamenalo velký úspěch.

Van der Poel je čtyřnásobným mistrem světa v cyklokrosu, vyhrává na silnici i v terénu. Jaký je jako člověk?

Je hrozně fajn, nezkazí legraci a neustále je v dobré náladě. Zároveň je to ale taky živel plný energie a za všech okolností ohromně soutěživý. Člověk by neřekl, že je takovým šampionem. Přitom nemá hvězdné manýry.

Jaká byla vaše cesta na „Starou dámu“?

Byl jsem v týmových úvahách pro tenhle závod od začátku sezony a jsem rád, že to vyšlo.

V čem je letošní ročník specifický?

Určitě bude zajímavý první týden v Bretani, tam máme jako tým Alpecin-Fenix určité šance. Na to se moc těším. Peloton pak tradičně prověří Alpy a Pyreneje.

S čím budete spokojený, až budete projíždět cílem na Champs-Élysées?

Spokojenost přijde už s tím, když ten moment zažiju a splním roli, jakou jsem dostal. Ve stáji se bude hodnotit kladně, když v průběhu Tour získáme etapové vítězství, a pokud by to bylo spojené s jízdou ve žlutém trikotu, byl by to velký úspěch.

Při českém mistráku jste nedojel v popředí a olympijské nominace vás minula. Byla vůbec vaším cílem, když hry začínají krátce po skončení TdF?

Mně přijde kombinace Tour a Tokio dobrá. Myslím, že většina favoritů pojede oboje a že nejlepší přípravou na olympiádu je právě třítýdenní etapák. Pro mě ale bylo těžké přesvědčit reprezentačního trenéra nějakým výsledkem. Trať mistrovského závodu nahrávala v početní převaze jedoucímu týmu Elkov Kasper. Nominaci ale respektuju.