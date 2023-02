Druhá etapa Etoile de Bessèges přinesla několik dramatických okamžiků a těžkých pádů. Zraněných cyklistů přibývalo, a když už sanitky nestíhaly převážet odpadlé jezdce do nemocnice a zdravotníci nestačili ošetřovat úrazy, musel být závod neutralizován.

Děsivá scéna se odehrála čtyřiadvacet kilometrů před cílem. Na zúženém mostku došlo k nebezpečnému pádu v hlavní poli. A málem došlo k obrovské tragédií.

Francouzský jezdec Valentin Ferron vletěl do hloučku popadaných závodníků, náraz ho katapultoval na betonový okraj, za který se naštěstí stihl rukama zachytil a zůstal viset nad roklí.

Týmovému parťákovovi hvězdného Petera Sagana ze stáje TotalEnergies přispěchal na pomoc Axel Laurance z konkurenčního týmu Alpecin-Deceuninck a zachránil ho od pádu, který mohl skončit tragicky.

Na poslední chvíli

„Přede mnou došlo k pádu, snažil jsem se tomu vyhnout, ale stejně jsem do toho vletěl. Nevím, jak se to stalo, ale najednou jsem zjistil, že visím z mostu, držím se jen rukama a nohy mám ve vzduchu,“ líčil hororový okamžik Ferron. „Naštěstí mi přišel na pomoc Axel Laurance, který mě vytáhl. Za to mu děkuju,“ vzkázal soupeři.

Laurance nezaváhal, okamžitě mu došlo, že musí svému krajanovi pomoci, jinak to skončí špatně. „Přišel jsem v poslední chvíli… Tohle jsou momenty, kdy nehledíme na to, kdo je z jakého týmu,“ reagoval na svou bleskovou záchranou akci Laurance.

Ferron z incidentu vyvázl bez zranění. „Žádné následky nemám, jen jsem trochu roztrhaný na kolenou, ale to není tak hrozné,“ ujistil.