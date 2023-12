Jsou skoro stále v permanenci. Závody nebo zápasy, tréninky, soustředění. Navíc je příští rok čeká olympiáda. V těchto dnech ale i čeští sportovci zvolnili. Se svými blízkými se připravují na Vánoce a řeší věci jako každý smrtelník.

Ondřej Perušič a David Schweiner dosáhli s pomocí svého týmu na nejlepší výsledek v historii českého plážového volejbalu. | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Jak to mají mistři světa v beachvolejbalu Ondřej Perušič a David Schweiner? „Nejsem vánoční fanatik, ale těším se na ně. Jsem skoro pořád mimo domov, a tak jsem rád, že Vánoce prožiju v klidu s manželkou a nejbližšími. A také proto, že přinesou odpočinek,“ vzal si slovo prvně jmenovaný.

U Perušičů se drží tradiční svátky se strojením stromečku a zpíváním koled. „Zároveň se s rodiči snažíme stromek ozdobit trochu odlišným způsobem. Jednou jsme na něj pověsili míče a další volejbalové rekvizity, jindy jsme si oblékli ušaté čepičky hrající nějakou hodně zábavnou melodii. Vždycky se něco najde, ale nejedná se o žádné divočiny,“ rozpovídal se Perun.

U koled je disharmonickým prvkem

„Moje zapojení do tradic se zúžuje do velmi početné, ale krajně disharmonické hudební produkce koled, která se odehrává na Boží hod vánoční. Sice se nám rozrostl počet účinkujících, ale zase se výrazně snížila kvalita, takže to stojí jen na mamince u piana a strejdovi s cellem. Můj zpěv a hra na kytaru je právě tím disharmonickým prvkem,“ prozradil.

David Schweiner má rád Vánoce na pohodu. „Na stromek nevěšíme nic speciálního, ale každé Vánoce přikoupíme jednu ozdobu, kterou nově obohatíme výzdobu. S manželkou zatím máme stromeček poměrně chudý, ale už za pár let bude pěkně ověnčený. Jinak si užíváme vánočních dobrot a díváme se na pohádky,“ usmíval se.

„Co se týká cukroví, tak babička, která léta vyhrožuje, že už nebude péct, se minulé Vánoce zastavila na osmnácti druzích. Proto se spíš zaměřuju na konzumaci a degustaci.“

Lukostřelkyně Marie Horáčková má Vánoce vždycky speciální, protože na Štědrý den oslaví narozeniny. „Důležité pro mě je, že se schází rodina. Velice ráda blízké obdarovávám, těší mě dělat radost. Pak si dám dva tři dny volna, takový klídek.“

Příprava vánoční tabule se jí zatím moc netýkala. „Nedávno jsem se v Plzni přestěhovala do nového bytu a dala jsem si závazek, že upeču perníčky. Tak jsem na to zvědavá. V nové kuchyni to bude moje premiéra,“ culila se mistryně světa.

Dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek se před svátky vždycky doma snaží přiložit ruku k dílu. Ať už venkovními výzdobami nebo přípravou vánočního stromku. „Cukroví většinou vynechávám. Jen když to opravdu hoří, ale jsem vždycky první na řadě, když se má něco ochutnat nebo sníst…“ smál se otec dvou dětí.

U vyhlížení Ježíška dlouho nevydrží

„Nejvíc se druhý den těším na vánoční pohádky. Koukáme se na ně s rodinou celé dopoledne. To je to nejkrásnější a je mi jedno, že jsem je viděl už jako dítě,“ zmínil judista.

Největším předvánočním úkolem jeho kamaráda kajakáře Jiřího Prskavce je umístit na dům světýlka. Naopak si moc netroufne pohybovat se v kuchyni, kde vládne manželka Tereza.

„Vlastně si nenechám ujít vznik vosích hnízd a pátrám, kde jsou ukrytá, abych je trochu okoštoval. Posledně mě Terka přizvala, abych jí s nimi pomohl, protože je konzumuji tak rychle, že už ji to samotnou nebavilo. Tak jsem se snažil pomáhat, ale záhy usoudila, že to nemá vůbec smysl a vyhnala mě od toho, protože jsem jich do sebe nasoukal víc, než udělal,“ uvedl na oko provinile olympijský vítěz ve vodním slalomu.

Stromeček kupuje se svými syny a jejich výběr je prý jednoduchý. „Okouknou jich pár a pak řeknou: tenhle je největší, táto kup ho. Proto pro něj jezdím se zahrádkou na střeše auta, abychom ho vůbec odvezli,“ vyprávěl a dodal, jak k nim domů chodí Ježíšek.

„Po večeři se koukáme z okna, jestli už letí. Jenže on najednou zazvoní a dárky jsou pod stromečkem. Já u toho vyhlížení nemohu být moc dlouho, protože si obvykle musím odskočit na záchod…“