Vápno se po nehodě nevzdal. I bez nohy je život fajn, říká brankář parahokeje

Jeho příběh by mohl klidně být filmovým scénářem. Těžko říct, jestli by to byl trhák. Zcela jistě by šlo o silný příběh s happy-endem. Parahokejový brankář Michal Vápenka má na kontě například pět účastí na paralympiádě.

V hokejové brance strávil Michal Vápenka celou kariéru a dočkal se i vytoužené medaile | Foto: se svolením ČPV