S taneční partnerkou Kateřinou Bartuněk Hrstkovou přestál Hradilek pět vyřazovacích kol a podle jeho slov je zúčastnit se načinčané soutěže docela odvážný počin. „Když se to ale bere s humorem, rozumnou ambicí a odhodláním, tak je to docela snesitelný,“ prohlásil šestatřicetiletý otec dvou dcer a držitel nespočet medailí ze šampionátů.

Mohl jste si kvůli tancování dovolit snížit dávky při kajakářském tréninku?

Trénuju, i když to je v lehce omezeném režimu. Není to úplně plnohodnotná příprava, ale ono denně tancovat šest hodin je fyzicky docela náročný. Proto nemám obavu, že bych nějak tréninkově strádal.

Kolik času na vodě teď strávíte?

Je to pochopitelně míň než za normálních okolností, ale snažím se v Troji pravidelně pádlovat. Dostanu se tam asi třikrát týdně.

Jak to jde všechno dohromady, nemáte pocit, že je toho moc najednou?

I když to není snadné, dá se to zvládnout… (usmívá se) I proto, že v mém životě je spousta dalších věcí než StarDance a vodní slalom.

Můžete porovnat, jestli je pro vás těžší vodácký trénink, nebo naučit se kroky pro taneční soutěž?

Fyzicky je voda určitě výrazně náročnější. Tanec je hodně o čase, který mu je nutné věnovat, a o psychice. Pět šest hodin je dlouhá doba, kterou je nezbytná nácviku nového tance věnovat. Samozřejmě pro lidi, kteří se nikdy nehýbali, bude také tancování na této úrovni náročné fyzicky. Mně kondice nechybí a neměl jsem problém si den po předminulém vystoupením střihnout Velkou kunratickou.

Vavřinec Hradilek a paso doble:

Zdroj: Youtube

Co je pro vás důležité, abyste byl vždycky na nový tanec dokonale připravený?

Podstatné je zapamatovat si kroky a choreografie. Na tom se tráví nejvíc času, ale necítím, že by mi to způsobovalo obtíže fyzického rázu.

Před časem jste prohlásil, že budete mít problém s tím, že jste měl nohy dvacet let zastrčené v kajaku. Už se vám je podařilo rozpohybovat?

Nohy si už zvykly. (usmívá se) Problém není v tom, že by nikdy nemakaly. Vždycky byly do něčeho zapojené, ale u mě jde spíš o koordinaci rukou a nohou. Je úplně jiná, a to je právě jedna z věcí, kterých si porota hodně všímá. S partnerkou Kateřinou Bartuněk Hrstkovou se na tom snažíme hodně pracovat.

Myslíte, že se dá v tanečních kreacích najít nějaký prvek, který byste mohl použít ve své disciplíně?

To zřejmě ukáže až čas. Co mi už ale aktuálně pomohlo je to, že mám o tři kila míň. Shodil jsem toho hodně na svalech, ale vůbec mi to nevadí. Už jsem to potřeboval. Cítil jsem, že jsem byl trošku těžší. S přibývajícím věkem je to s udržováním váhy horšía horší. Když teď vyjedu na vodu, cítím, i když jsem slabší v rukou a ne tolik rozježděný, že loď pluje lépe. (usmívá se) Ale on člověku často pomůže i odpočinek od pádlování. A to i z psychického hlediska. Navíc se toho během podzimu událo víc, takže řeším i jiné věci.

Povídejte.

Není jisté, jak to se mnou bude dál na vodě. Doba je horší v tom, že mi odcházejí sponzoři a nemám ani takovou podporu v rámci našeho střediska.

Co to v důsledku znamená?

Kromě toho, abych se udržoval fyzicky, musím řešit, jestli si mohu dovolit odjet v zimě trénovat do tepla. Dostat se někam s lodí je totiž finančně dost náročný. Momentálně na takovou přípravu nemám peníze. Překlápím se tak do situace, kdy jsem něco takového víc jak patnáct let nemusel řešit. Popravdě mi to připadá náročnější, než se udržovat v kondici.

Jste v tomto směru optimista?

Řeším toa hledám možnosti, jak zimní přípravu zvládnout za co nejméně peněz. Zatím se definitivní varianty úplně nerýsují. (krčí rameny) Je to trochu otevřený, ale věřím, že to nakonec vyjde.

Vraťme se ještě ke StarDance. Našel byste něco, co by se dalo z vodního slalomu využít na tanečním parketu?

To asi moc ne… Tedy pokud přímo nepoužijeme kajak jako ve třetím dílu při quickstepu na písničku Jez od Ivana Mládka. (směje se) To se nám hodně povedlo. Máme skvělé vzpomínky a mělo to slušný ohlas. Tanec s pádlem byl originální i náročný technicky. Jinak se dá obecně mluvit o správném postavení získaném ve sportu.

Na parketu vypadáte, že máte dokonalé držení těla…

Myslím, že sport nemusí být nutně předpokladem k tomu, že bude mít člověk správný taneční rám. Spousta sportovců ho nedokázala udržet. V tomhle mi možná vodní slalom pomohl. Když se ale člověk věnuje tělu a pohybu, třeba se dá vycházet i z jiných sportů.

Kajakář Vavřinec Hradilek ve StarDanceZdroj: se svolením Ivany Roháčkové

Vaše sportovní kolegyně ve StarDance snowboardcrossařka Eva Adamczyková vám krásný pevný rám chválila. Je to vaše silná stránka?

To zní docela fajn, ale ona to asi tak mít nemůže, protože na prkně pracuje víc nohama. Já oproti Evce zabírám v lodi hlavně rukama, takže to asi nějaký význam může mít.

Jak vnímáte prostředí StarDance s celebritami? Při vodním slalomu se s tolika hvězdami jako při natáčení soutěže nepotkáváte…

StarDance je obecně sledovaná událost, která tradičně patří k podzimní společenské sezoně. Celý ansámbl natáčení je podobný tomu, co jsem zažil u filmu (Tenkrát v ráji - pozn.red.), takže zkušenost z podobného prostředí jsem měl. V podstatě mě nic nepřekvapilo a v tomto ohledu jsem věděl, do čeho jdu. Logicky k takové akci směřuje pozornost bulvárních médií, která i na zdánlivé prkotině hledají něco senzačního. Já se snažím chovat tak, aby na mně nic senzačního nebylo, (usmívá se) ale chápu, že to je práce, která se od bulváru očekává.

Přemýšlel jste předem o tom, jaké to bude, když se postavíte před národ v něčem, co není vaše parketa?

Je to docela odvážný, ale když se to bere s humorem, rozumnou ambicí a odhodláním, tak je to docela snesitelný. Ale když ty ambice převáží, může to být ošemetný. Přišli jsme tam skupina známých osobnostía některé – jako já – nebyly tancem dosud políbené. Pak to nějak vypukne. Prožíváte emoce, napínavé je vyřazování párů.

Čekal jste něco takového?

Emoční stránka projektuje strašně zajímavá. Myslel jsem, že budu nervózní před tanečním vystoupením a pak to ze mě nějak spadne. Ono to tak v podstatě je, ale je tam řada dalších emocí, z nichž je největší právě vyřazování párů. To je takový smutnější zážitek. Nedá se to natrénovat, to nečekáte. Člověk se na to ani nemůže připravit. Tohle všechno, tedy kromě toho, že se naučím tancovat, je pro můj život přínosem. To bych nikde jinde neprožil.

Vavřinec Hradilek na Velké kunratické před StarDanceZdroj: se svolením Ivany Roháčkové

Dají se porovnat emoce předcházející vyřazení ze soutěže s tím, co zažíváte v lodi po projetí cílem, kdy čekáte, jestli vás nepřeskočí další soupeři?

Jsou tam určitě obdobné věci jako za cílem slalomu. Zklidnění se a využití nervozity ku prospěchu věci, to máme podobný. Když mi pípne na vodě start, devadesát vteřin jedu dynamickyve stejném rytmu. Tady se rytmy trošku mění a hrozí, že do hlavy začne proudit něco jiného než soustředěnost na tanec. Už se to učím, myslím, že v tom dělám pokroky.

Mnoho lidí jste překvapil, když jste se před dvěma týdny objevil na startu na Velké kunratické. Měl jste to v plánu?

V Kunraticích jsem běžel asi pošesté, možná posedmé. Mám to tam rád. Začal jsem už v dorostu, ale měl jsem velké pauzy, protože se závod kryl s tréninkovými kempy. Letos jsem na Velkou kunratickou popravdě trochu zapomněl, ale asi dvě hodiny před vystoupením mi napsal kamarád, s nímž obvykle na závod vyrážím, ať se moc nezbořím, že mě ráno v deset čeká na startu. (směje se)

Quickstep v podání Vavřince Hradilka:

Zdroj: Youtube

Rozmýšlel jste se?

I když jsem jel rovnou domů, dostal jsem se do postele někdy mezi jednou a druhou. Chtěl jsem to nechat na tom, že se uvidí ráno, ale nakonec jsem se vyhecoval. Krásně svítilo sluníčko, vyrazili jsme celá rodina. Běžecké závody obecně nemám moc rád, ale Kunratická je ohromná událost, moje srdcovka a jsem rád, že jsem běžel. Vlastně jsem si to poprvé užil trošku víc odpočinkově, abych si nezničil nohy před džajvem. Proto jsem Hrádek vyšel. Trochu víc jsem si zazávodil až ke konci. Odhadoval jsem, že doběhnu tak o tři minuty za osobákem, ale překvapilo mě, když to bylo jen o minutu. Tak jsem si řekl, že příště už budu Hrádek zdolávat jen chůzí. (usmívá se)

Díváte se do budoucna, jak to perspektivě vidíte s vodním slalomem?

Cítím, že to už nebude nadlouho. Chtěl bych se ale rozloučit při nějakém pěkném závodě. Nadcházející sezona bude asi rozlučková, do další olympiády je daleko. Uvidí se podle toho, jak se mi bude dařit, jak se budu cítit, a také je potřeba, abych fungoval s ženou a dcerami.