Patřila k jedné z nadšeně bojujících českých lvic. Tereza Vyoralová z pozice rozehrávačky dirigovala český tým. Tomu se povedl ve druhém vystoupení na evropském šampionátu vskutku husarský kousek. Po změně stran inkasoval pouhých dvacet bodů, což mu pomohlo k velkolepému obratu. Výhra 71:64 tak chutnala hodně sladce.

Tereza Vyoralová | Foto: FIBA

Z minus sedmnácti na začátku třetí čtvrtiny na plus čtrnáct v průběhu čtvrté. Kdyby vám tohle někdo řekl před zápasem, věřila byste tomu?

No asi úplně ne. Je to skvělé, ale po příště se musíme vyvarovat takového výpadku jako v prvním poločase. Švédky mají sice dobrý tým, ovšem proti těm ještě silnějším už bychom se nemusely do zápasu vrátit. Každopádně jsme zabojovaly, daly do zbytku utkání srdce a byly jsme za to odměněny.