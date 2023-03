Zatím se tenhle cyklistický závod koná východně od českých hranic, ale příští rok by měla Velká cena národů Orlen zavítat i do Česka. Organizátoři to oficiálně oznámili v Praze.

Výjezd na Dlouhé stráně je považovaný za jeden z nejdrsnějších „stoupáků“ v Česku | Foto: Deník/Stanislav Heloňa

Závod pro národní výběry do 23 let se letos v květnu pojede už popáté. Poprvé však bude mít pět etap a povede přes tři země: Maďarsko, Slovensko a Polsko. Pořádající agentura Lang Team se snaží do projektu nepřímo zapojit Českou republiku už letos, a to prostřednictvím speciální výzvy.

Pozitivní test kvůli psovi? Češka Nash je nevinná, Rusové ale mluví o frašce

Je určená pro každého a bude jakýmsi „prologem“ letošní Velké ceny národů. Hobíci se mohou přihlásit na horskou individuální časovku, která se pojede 21. května na jednom z nejtěžších stoupání na Moravě mezi Loučnou nad Desnou a vrcholem Dlouhé Stráně u přečerpávací vodní elektrárny.

„Příští rok bychom rádi uspořádali etapu Velké ceny národů v České republice, ale v této sezoně jsme se zaměřili na amatérské jezdce. Nabízíme jim výzvu, která je zavede na místa, kde se cyklistika snoubí s přírodou,“ sdělil Czeslaw Lang, majitel pořádající agentury Lang Team.

Příležitost pro cyklistické nadšence

Ikonické stoupání do výšky 1350 metrů nad mořem se sklonem až 17 procent bývá náročným měřením sil pro cyklistické turisty, ale je i součástí závodů. Traťový rekord drží italský profesionál Filippo Zana, který výšlap o délce 12,5 kilometru zvládl v čase půl hodiny a třiceti sekund.

Pražské prezentace Velké ceny národů se v rámci kongresu Evropské cyklistické unie zúčastnil i její prezident Enrico Della Casa z Itálie a potvrdil, že v květnu nebude v Jeseníkách chybět. Nepředpokládá však, že by usedl na kolo a zapojil se do horské výzvy.

Zářivá historie, šedivá současnost. Cyklokros bez Štybara, sport v úpadku

„Na vrchol pravděpodobně vyjedu autem. S cyklistickými závody jsem přestal před mnoha a mnoha kilogramy,“ usmál se. „Je však důležité, abych jako prezident byl přítomný, protože chci být co nejblíž národním federacím a podpořit amatérské cyklisty.“

Prezident považuje Velkou cenu národů za důležitý závod, protože se při něm mohou ukázat talentovaní mladíci. A nebránil by se tomu, kdyby v roce 2024 zavítal do Prahy. „To bychom byli rádi, ale víme, jak je náročné organizovat závody v hlavních městech, protože to přináší spoustu překážek včetně dopravy. Ale pokusíme se o to,“ dodal.