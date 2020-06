Populární šestiletý tmavý hnědák Black Canyon vyhrál před svým stájovým kolegou Sagarem 71. Velkou květnovou cenu a o půl hodiny později korunoval veleúspěšné odpoledne centrály ze Zhoře u Jihlavy favorit klasické Velké jarní ceny Rate.

Obě hvězdy Pegasu na rychlé, ale pružné a velmi dobře připravené dráze vylepšily rekordní časy.

Rate v 99. Velké jarní ceně (1600 m, 600 tisíc Kč) triumfoval jistě o délku a tři čtvrtě v novém rekordu dostihu i chuchelského závodiště 1:35,53. Jeho žokej Milan Zatloukal a majitel stáje Jiří Trávníček dosáhli svého třetího vítězství ve Velké jarní ceně, trenér Čestmír Olehla se mezi nejlepší v této zkoušce zapsal poprvé.

V Chuchli padaly rekordy

Stříbrnou příčku obsadila teprve podruhé v kariéře startující klisna Zariyannka, třetí skončila premiantka nedávné Jarní ceny klisen z Mostu Eternity. „Bylo to hodně rychlé, Ratea to stálo trochu víc sil, ale jsem samozřejmě spokojený. Rate směřuje do zářijového Českého Derby, ale kde a kdy bude jeho příští start, se teprve uvidí,“ řekl po doběhu trenér Olehla.

V 71. Velké květnové ceně (1600 m, 150 tisíc Kč) pro starší koně se někdejší vítěz Rakouského derby Black Canyon, také vedený žokejem Milanem Zatloukalem, prosadil lehce o čtyři délky v čase 1:35,75. To byl v tu chvíli nejen nový rekord dostihu, ale i pražské dráhy. Jako nejlepší mílový čas historie Chuchle Areny Praha však vydržel jen několik desítek minut, než jej překonal Rate.

Zatloukal mohl udeřit až ve finiši

Black Canyon zaznamenal osmé prvenství své bohaté kariéry, přičemž reprezentantem DS Pegas byl také druhý v cíli Sagar. Těsný finiš na dalších pozicích pro sebe rozhodl sprinterský šampion Mr Right.

„Měli jsme ideální dostih. Věřil jsem i na případný průběh z čelní pozice, ale vyvinulo se to ještě lépe. Mohl jsem být schovaný a udeřit až ve finiši,“ sdělil za cílem žokej Zatloukal.

JIŘÍ ZLÁMANÝ