Pětasedmdesátiletý Zídek, místo nějž se slavnostního ceremoniálu zúčastnil jeho nejstarší syn Jan, získal s československou reprezentací stříbro a bronz na mistrovství Evropy. Se Slavií VŠ Praha byl sedmkrát mistrem ligy a v roce 1965 hrál finále Poháru mistrů evropských zemí.

Startoval na šesti evropských a dvou světových šampionátech, v roce 1972 dosáhl s týmem na olympiádě v Mnichově na osmé místo. Zídek byl také dvakrát zvolen nejlepším československým basketbalistou a drží ligový střelecký rekord. V roce 2001 byl vyhlášen československým basketbalistou 20. století.

Pětašedesátiletá Hejková slavila pět euroligových titulů, v roce 2015 se jí to povedlo se USK Praha. "Jsem pyšná, že z tak malé země, jako je Slovensko, jsem se dostala do Síně slávy," řekla Hejková. "Bůh mě miluje, protože na cestě s basketbalem mi dal spoustu skvělých manažerů, asistentů a vynikajících hráček. Proto jsem tady, díky všem," dodala.



Vedle Zídka byli mezi legendy v hráčské kategorii zařazeni Janeth Arcainová z Brazílie, in memoriam Margo Dydeková z Polska, Atanas Golomejev z Bulharska, slavný Američan Alonzo Mourning, Fabricio Oberto z Argentiny, Jose Ortiz z Portorika a Muhsin Mizat Vardá z Egypta. Mezi trenéry byli s Hejkovou oceněni Bogdan Tanjevič z Černé Hory a posmrtně Mou Cuo-jün z Číny.