Máte úsměv na tváři, utkání ale hodně bolelo, že?

Bylo to vydřené vítězství, takže cítím velkou úlevu. Věděly jsme, že do toho musíme dát všechno, co v sobě máme. Stalo se tak, jdeme dál a pocity jsou úplně skvělý.

Poprvé jste nastoupily do utkání v roli favorita. Nesvazovalo vás to? Jak jste utkání prožívala?

Pro takovéhle zápasy a výhry ten sport děláme. My jsme čekaly, že Slovenky budou klást odpor, protože mají kvalitní tým. Doufaly jsme, že bychom je mohly zlomit zhruba v polovině druhého poločasu. Nestalo se tak, o to více taková výhra chutná.

Vstup do zápasu se vám povedl, vedly jste 6:3. Poté ale přišla strašidelná šňůra a najednou to bylo 7:12. Nebyla jste nervózní z vývoje utkání?

Já vždycky věřím, že se s tím dá něco udělat. My jsme se v bráně nemohly v prvním poločase vůbec chytit (Kudláčkovou na čas vystřídala Karin Řezáčová - pozn. aut.), i proto přišel ten výpadek. Věřila jsem, že to zvládneme otočit. Bylo potřeba si na něco sáhnout vzadu, a pak se to zvedlo vepředu.

Dokážete popsat své pocity po posledním zákroku zápasu a při siréně?

Mně bylo hrozně špatně. (směje se) Pořád jsem vyhlížela náš gól na plus dva. Říkala jsem si, že pak to bude lepší. Ale on pořád nepřicházel… Při posledním útoku jsem doslova tlačila hodiny vpřed. Tu jejich poslední střelu jsem ani neviděla. To jsem nějak chytila, a bylo hotovo. Vím, že to potom vypadalo, jako bychom mistrovství vyhrály, ale pro nás to bylo důležité vítězství.

Jak se těšíte na další tři zápasy na šampionátu?

Těším se ohromně moc. Bude to zajímavé, navíc konečně nebudeme hrát jenom s evropskýma soupeřema, takže získáme i další zkušenosti. Půjdeme do toho zase na bomby - a uvidíme, co z toho bude.

Jak dál na mistrovství světa?



Z eliminační části postoupil český tým do jedné ze čtyř šestičlenných základních skupin šampionátu. S sebou si přinesl výsledky ze zápasů s Německem a Maďarskem, hrát bude další tři duely. Z každé základní skupiny postoupí dva týmy do play-off.



Program zápasů:

8. 12. 15.30 ČR - Jižní Korea

10. 12. 20.20 ČR - Dánsko

12. 12. 15.30 ČR - Kongo