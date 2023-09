Páteční večer bude navždy zapsán do análů volejbalového klubu Lvi Praha. „Další mezník v našich dějinách padl,“ usmíval se šéftrenér oddílu Tomáš Pomr. K tomu měl hned dva pádné důvody. Jednak si Lvice právě odbyly premiéru v 1. lize žen a navíc na palubovce loňských finalistek soutěže, Tatranu Střešovice, zvítězily 3:2. „Od začátku jsme usilovali o kompletní holčičí i klučičí složku. První zápas skončil s krásnou třešničkou na dortu. Perfektní motivace pro další práci,“ zdůraznil.

Lvi byli po léta spojováni jen s muži. Nejprve vychovávali špičkové volejbalisty spíše pro movitější družstva. Po příchodu mecenáše Tomáše Janečka se sami prodrali na špici extraligy, kterou loni slavně vyhráli. Plány byly ovšem i s ženskou větví. „Kluci fandí holkám, ony zase jim. Všichni jsou spolu rádi a někam se posouvají. Tak funguje zdravý klub,“ uvedl Janeček v roce 2021.

Tehdy do hry vstoupila náhoda, která logický chod věcí uspíšila. Oddíl Španielka Řepy se ocitl bez trenérů a na nové neměl prostředky. Členka tamních juniorek Alžběta Zenkerová sondovala u Lvů, zda by nemohl tým přejít pod jejich křídla.

Slovo dalo slovo a nyní mohla 21letá univerzálka spokojeně konstatovat: „Jsem ráda, že si můžeme zahrát 1. ligu. Od začátku jsem věřila, že se někam posuneme a vytvoříme ženskou složku. Jsem ráda, že jsem Lvicí.“

První výhru Lvice vydřely

Cesta Lvic za body byla komplikovaná. Úvodní dvě sady prohrály v těsných koncovkách (22:25, 23:25) a zdálo se, že jejich premiéra neskončí ovacemi. „Pořád jsme věřily, jelikož jsme oba sety ztratily jen o pár bodíků. Říkaly jsme si, že to zvládneme,“ popisovala Zenkerová.

Ona jim možná chyběla jen trocha štěstí, které přivezl absentující šéftrenér. „Byl jsem na svém tréninku,“ vysvětlil Pomr, a poté se děly věci. „Mám ohromnou radost. Hlavně kvůli holkám, které svou bojovností i kvalitní hrou vývoj utkání otočily a vyhrály i tiebreak 17:15,“ ocenil.

Za prvním a trochu překvapivým vítězstvím stojí nesporně vynikající práce trenérského dua Popova a Štefl. Skvělá parta, která v ženském kolektivu není vážně samozřejmostí.

„Věřím tomu, že pokud budou holky makat, jak makají. Dobře vím, že trénují intenzivně a každý den. Pak není nemožné, aby byly časem konkurenceschopné se spodkem extraligy. Výkony podávají pěkné a nejdůležitější je to, že se chtějí zlepšovat,“ sdělil Pomr na téma ambice.

„Myslíme nejvýše, co to půjde. Jdeme ale zápas od zápasu a chceme vyhrávat, co nejvíce,“ udělala tečku za velkým dnem Lvů Zenkerová.

TJ Tatran Střešovice – VK Lvi Praha 2:3 (25:22, 25:23, 17:25, 26:28, 15:17)

sestava Lvic: Fabikovičová, Kaňková, Mičánová, Miková, Mrázová, Svobodová, Zenkerová, Zmeškalová, Šeredová. Trenéři Popova a Štefl.