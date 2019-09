O svém vítězství rozhodl až v posledním dostihu započítavaném do soutěže, kdy vyhrál s ryzákem Wirellesem , který se loučil s úspěšnou kariérou.

Soumillon byl se svým svěřencem dlouho poslední, nepanikařil a věřil finiši svého koně, za což se mu Wirelles odměnil velkým výkonem.

Před dostihem však bylo všechno jinak. Wirelles zlobil a jakoby se mu nechtělo do dráhy: „Trenér Luka, mi říkal, že je to kůň, který je obtížný .na ježdění, chvilku to vypadalo, že se „nechytí“, ale opak byl pravdou. Jakmile jsme se dostali do oblouku cílové rovinky už jsem věděl, že zvítězíme“, řekl Soumilon.

Druhý skončil Nizozemec Adrie de Vries 22 bodů, třetí pak populární Panamec Eduardo Pedroza s šestnácti body. Byl to právě on, kdo seděl v sedle překvapivého vítěze hlavního dostihu Leram EJC Million s dotací 2,6 milionů korun.

Druhý dech

Zock byl dlouho v českém majetku, po jeho prodeji do Francie chytil druhý dech. „Jsem rád, že jsme sem přijeli do Chuchle, líbilo se nám tu víc než v Německu a rádi se sem vrátíme“, řekl spolumajitel vítěze Patrick Raber. „ Dostih nebyl obtížný, měli jsme dobrou pozici a lehce zvítězili“, dodal Eduardo Pedroza.

„Bylo to opravdu úžasné, takové akce jako tato jsou pro propagací dostihů. A taky mne potěšila belgická vlajka, často mne označují za Francouze, ale já jsem srdcem Belgičan“, usmíval se Soumillon.

Téměř tři čtvrtě hodiny se čekalo na start posledního dostihu, neboť zdravotníci se museli věnovat úrazu v hledišti, a tak Josef Váňa čekal spolu s ostatními než se vše vyřeší. Nakonec skončil v dostihu šestý. „Sám sebe jsem překvapil, že jsem neskončil poslední“, usmíval se Váňa, který se v sedle objevil po třech letech.