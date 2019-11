Vedle reprezentačních výběrů totiž brněnská sestava nestačila na dva track teamy, tedy dráhové týmy, které jezdí pod hlavičkou klubů nebo jednotlivých sponzorů. „Tento problém pro nás existuje dlouho, když track team nemáme, ale zvykl jsem si, že k tomu patří. Myslím si, že vstup komerční sféry cyklistice prospívá, byť je to z našeho pohledu nevýhodné,“ nabídl svůj pohled brněnský i reprezentační kouč sprinterů Petr Klimeš.

Jde o specifikum světových pohárů, kam mohou silné federace poslat i dva nebo tři týmy, takže o důležité body bojuje víc jezdců. Do olympijského žebříčku se sice počítá jen ten lepší, ale třeba v případě Německa dopadl lépe Team Erdgas.2012. Skončil šestý, zatímco reprezentační trojice až osmá.

Ostatním zemím pak umístění track teamů brání v dosahu na lepší body. „Když je cyklistické velmoci jako Nizozemsko nebo Německo postaví, berou nám body. Na druhou stranu tady nezávodily silné země jako Trinidad a Tobago, Japonsko, Nový Zéland a Austrálie, takže by bylo těžké dostat se do nejlepších osmi,“ řekl brněnský závodník Pavel Kelemen.

Další výhoda track teamu spočívá v tom, že jednotlivé země pak mohou vyslat do keirinu dva závodníky místo jednoho a do sprintu jednotlivců až čtyři místo dvou, kolik pojede v českých barvách. „Mrzí mě, že nemáme track team, mohli jsme plně využít kapacitu závodníků, kteří tu jsou. Nedá se nic dělat, ale už nás to trápit moc nemusí,“ přidal se další brněnský dráhař Tomáš Bábek.

Po této sezoně světových pohárů totiž track teamy skončí. „To je pro nás výhoda. Startují většinou z popudu federací, které potřebují místa pro závodníky navíc. K tomu jsou potřeba peníze, které zaplatí kluby nebo sponzoři,“ líčil Klimeš.

Týmový sprint v Minsku ovládlo Nizozemsko před Velkou Británií, třetí skončil nizozemský track team Beat Cycling Club, v jehož dresu jeli dva mistři světa. České trojici ve složení Martin Čechman, Kelemen a Bábek scházely s časem 44,020 sekundy k postupu téměř čtyři desetiny. „Kluci v tomhle složení nejsou tak sjetí, tým potřebuje pár závodních startů, aby se daly některé desetinky ukrojit. Chtěli jsme si ověřit, že jsou kluci v dobré výkonnosti, což se podařilo,“ uvedl brněnský kouč.

V roli rozjížděče se netradičně představil Čechman místo Kelemena. „Výjezdy z bloku trénujeme, nebylo to takové překvapení. Přímo v závodě jsme neměl nejideálnější start, ale po hodně dlouhé době, co jsem naposledy jel jedničku, to není tak špatné,“ hodnotil Čechman.

Bábek si zajel osobní rekord na pozici číslo tři a jel tam čtvrtý nejrychlejší čas dne. „Vyzkoušel jsem si těžký převod, který mi seděl a budu ho jezdit i do budoucna. Škoda, že to o jedno místo neklaplo, ale tým sprint už pro nás není tolik důležitý pro olympiádu,“ řekl Bábek, který v červnu vyhrál v Minsku pevný kilometr na Evropských hrách. „Vzpomněl jsem si ty radostné chvíle, vybavila se mi místa, kterými jsem jezdil finále. Tenhle velodrom mám hrozně rád,“ dodal Bábek.

V ženském scratchi se sedmou příčkou blýskla Kateřina Kohoutková.

Výsledky z Minsku

Týmový sprint mužů: 1. Nizozemsko, 2. Velká Británie, 3. Beat Cycling Club, …9. ČR (Martin Čechman, Pavel Kelemen, Tomáš Bábek)

Bodovací závod mužů: 1. Stewart (V. Británie),2. Mora Vedi (Špa.), 3. Graf (Rak.), …Pietrula (ČR) nepostoupil z kvalifikace

Scratch žen: 1.Wild (Niz.), 2. Fidanza (Ita.), 3. Valente (USA), …7. Kohoutková (ČR)

Bodovací závod žen: 1. Valente (USA), 2. Confalonieri (Ita.), 3. Šarakova (Běl.), …19. Machačová (ČR)