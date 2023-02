Hurá do klece. Terminátor je zpátky, známe místo i termín Vémolova návratu

Čtyři roky čekalo české MMA prostředí na vysněnou odvetu mezi oběma znesvářenými rivaly. Dojít na ni mělo na konci minulého roku v O2 areně, vše ale padlo s Vémolovou hospitalizací v nemocnici. Kincl se následně rozhodoval, jestli se půjde prát ve welterové váze do nového projektu Game Changer, nebo upřednostní souboj s Vémolou. Rozhodl se pro druhou možnost a oba bijci by proti sobě konečně měli stanout 20. května v největší pražské aréně.

Riziko zranění je velké

Jenže Vémola, kterému na konci roku údajně mělo jít o život, jak byl jeho stav vážný, se do klece vrátí už o měsíc dřív v Liberci. „Tak co, bere ho ještě někdo vážně? Když mi Oktagon o tomhle zápase řekl, tak jsem zrovna neskákal radostí. Možná Karel počítal s tím, že cuknu a půjdu na gamechanger, a jemu se tak uvolní cesta pro můj titul,“ napsal na svém instagramovém účtu Kincl v reakci na oznámený duel.

„Na květen je připraven náhradní soupeř, takže přípravu budu ladit spíše tímhle směrem a pak vyzvu Brita. #Doublechamp Vejmluva ať si klidně utíká dál a odveta proběhne až u soudu,“ dodal.

Hvězda UFC přežila srážku s autem. McGregor: Pády z juda mi zachránily život

Nově oznámený duel ale nevzbudil velké nadšení ani u samotných fanoušků Oktagonu. Ti se těšili na Vémolovu odvetu s Kinclem a teď se obávají, že riziko zranění na dubnovém turnaji je dost velké. Zvlášť vzhledem k tomu, že Vémola naskočí do kolotoče přípravy a tréninků zase velmi brzo po zdravotních problémech. To mu koneckonců sám Kincl v minulosti vyčítal.

„V prosinci málem umřel, sliboval, že tři měsíce nebude v zápřahu, protože musí brát léky na ředění krve, a máme tu nepoučitelné a opětovné naskočení na vlnu zápasů, co nejrychleji je to možné. Snad mu vydrží zdraví aspoň do toho května,“ napsal jeden z fanoušků Oktagonu na Facebooku.

„Paráda. Takže s jistotou je jasné, že v květnu Kincl – Vémola neuvidíme. Karlítko klasicky vyhraje s někým na rozjezd a poté zase tyjátr z nemocnice. Být Patrikem, tak už fakt nevím, jestli si ze mě dělá Oktagon pr*el, nebo ne,“ dodal další z komentujících.

„Nechápu tohle rozhodnutí a přijde mi to jako trochu podpásovka pro fanoušky, co mají lístek do O2 areny na zápas proti Kinclovi. Oktagon sám zvyšuje pravděpodobnost, že se zápas s Kinclem znovu zruší. V tento moment bych lístek do O2 nekupoval. Vysvětlí mi někdo, co tím Oktagon zamýšlí?“ ptá se další z fanoušků MMA.

Jméno Vémolova příštího soupeře zatím není známé. Jisté je jen to, že se bude zápasit ve váhové kategorii do 88 kilogramů. Z prvních reakcí je ale jasné, že fanoušci z chystaného zápasu radostí do stropu neskáčou.

„Vítězstvím v Liberci se bude chtít pozitivně naladit na souboj s Kinclem, který pro něj má i velmi osobní nádech. Tento duel se měl uskutečnit už na konci roku v pražské O2 Areně, ale z důvodu Karlova zranění se nekonal,“ okomentoval za Oktagon Jakub Schröder, PR manažer organizace.