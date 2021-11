„Napovrch to vypadalo okay, ale uvnitř je to opravdu zlé. Ten ligament (vaz) se prostě nehojí a odumírá. Operovat už to nejde, můžu jenom doufat v nějaký zázrak, že když s tím nebudu vůbec hýbat, tak to začne srůstat a hojit se,“ oznámil Vémola fanouškům na svých sociálních sítích.

PT. 1 "I got the results of the MRI on my hand, which are very bad. It's not healing and it's going numb. That doesn't mean it won't be a great gala and OKTAGON won't find a great replacement. I'm sorry to all of you and the fans… pic.twitter.com/v8gRWSBGlU